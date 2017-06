Puigcerdà guia els nens per l'aula del 'Camino'

No necessàriament el que millor aprenen els alumnes, el que els queda per sempre com a base acadèmica o com a valor, ho han après a les aules. Sovint una experiència personal viscuda amb intensitat és més efectiva que la teoria. Així ho percep l'escola Vedruna de Puigcerdà, que aquest estiu culminarà un projecte esportiu i educatiu a través del popular camí de Sant Jaume. En tres estius, un grup d'alumnes, mestres i pares hauran completat el recorregut de 780 quilòmetres entre Roncesvalles i Santiago de Compostel·la en bicicleta en un trajecte que els ha reforçat no tan sols la condició física, sinó que també, entre d'altres, els valors de l'esforç, l'amistat, la companyonia i el treball en equip. Tot un pelegrinatge cap als valors de la bona convivència...

El projecte va néixer de l'activitat extraescolar de bicicleta tot terreny (BTT), que durant el curs permet als alumnes a partir d'onze anys sortir pels camins de la Cerdanya. L'activitat la fan una quinzena de nens i alguns dels seus pares, que també participen en les excursions de dimarts i els caps de setmana. L'activitat es complementa a l'estiu amb una setmana de ruta, que ja els ha portat a completar el tram de Roncesvalles a Atapuerca el primer any; fins a Pontferrada, l'any passat; i fins a Compostel·la en la primera setmana de juliol d'aquest any. En aquesta última ruta hi prendran 24 participants. Cada dia faran entre 50 i 60 quilòmetres i dormiran en els populars albergs de pelegrins.

El responsable de l'Associació Esportiva Escolar Vedruna, Andreu Falomí, ha explicat que la realització del Camino permet treballar molts conceptes, des del pastoral propi del centre escolar religiós fins a l'esportiu i el dels valors: «a part de l'objectiu esportiu inicial, també li donem el caire de pelegrinatge, amb la credencial participarà en les misses de sortida i arribada i, alhora, també li donem el vessant humà de companyonia i esforç». Falomí ha remarcat que «s'ha creat un vincle entre tots molt maco, d'acompanyar-se i ajudar-se... quan algú punxa sempre hi ha algú que deixa la seva cambra... és una activitat que et fa conèixer el vessant humà de les persones, més que segurament fent altres esports... aquí la unitat és bàsica».

La cohesió de grup ha fet que alguns dels nens que van iniciar el camí fa dos anys amb certes dificultats, l'han volgut continuar després, tot i que en alguns casos fins i tot ja han deixat l'escola. Ara, el nen que va començar a Roncesvalles, ja fa tres anys, és dels que poden ajudar els més petits.

El dia 2 de juliol els membres de la comitiva puigcerdanesa que sortiran de Ponferrada per recórrer durant set dies el tram final del Camino fins a Compostel·la viuran un any més emocions fortes, plenes d'aprenentatges que perduraran com la millor lliçó.