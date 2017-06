La Setmana del Roser obre el calendari festiu dels mesos d'estiu a Puigcerdà

Puigcerdà obre les portes a un estiu ple d'activitat amb la vint-i-dosena edició de la Setmana del Roser. Des d'avui i fins al diumenge 9 de juliol, la capital de la Cerdanya bullirà amb propostes per a tots els públics amb una agenda farcida d'iniciatives que tenen com a protagonistes, en bona part, les associacions de la vila. Amb aquesta setmana d'actes Puigcerdà enceta el calendari festiu de l'època estival amb propostes pràcticament diàries fins a principi de setembre.

Tal com ha explicat a Regió7 la tècnica de Cultura de l'Ajuntament de Puigcerdà, Maria del Carmen Ramón, diverses entitats locals aprofiten la Setmana Cultural per mostrar la feina feta els darrers mesos. «Són propostes que serveixen per programar el cicle d'activitats i que suposen el final de curs per als col·lectius», com per exemple l'estrena de Moulin Rouge, a càrrec de l'Associació Cerdanya Musical.

Una altra de les característiques d'aquesta festa, ha destacat Ramón, és la gran varietat d'iniciatives aptes per a tots els públics. «Hi ha activitats per als més petits, com els espectacles infantils, i també esdeveniments que poden ser més adients per al públic adult, com propostes teatrals o la passejada musical per la història del convent de Sant Domènec», explica.

Tot i que les principals propostes són musicals o teatrals al Casino o al Museu Cerdà, també s'han inclòs a la programació activitats al carrer i dues de les fires consolidades a la capital cerdana, com són el mercat medieval, que tindrà lloc aquest cap de setmana de l'1 i 2 de juliol, i l'onzena edició de la Fira Multicultural.

L'acte central de la setmana cultural serà el dissabte 7 de juliol amb el sopar de cloenda i la Nit de la Cultura, on es lliuraran diversos premis de certàmens de l'àmbit cultural a la ciutat. A més a més, enguany el reconeixement al col·lectiu cultural de la vila és per a la Coral Flor de Neu, que el setembre celebrarà el seu 25è aniversari.

Els actes de la Setmana del Roser clouran diumenge 9 de juliol a la nit amb el primer concert de l'edició d'enguany del Festival de Música Antiga dels Pirineus, amb una actuació que anirà a càrrec de l'Orquestra Barroca. Tot i que la majoria d'activitats són gratuïtes, en alguns casos cal pagar entrada, que es podrà comprar en el mateix espai de les activitats.

La Setmana Cultural és el preludi d'un conjunt d'activitats culturals, d'oci i festives que se celebraran a la capital de la Cerdanya durant tot l'estiu. Segons la tècnica de l'àrea cultural, a partir d'ara, les propostes no cessaran a Puigcerdà «i pràcticament podem dir que tenim programada alguna activitat gairebé cada dia». Després de la Setmana del Roser arribarà la Universitat d'Estiu Ramon Llull, la Festa Major de Puigcerdà i el Festival de Música de la Cerdanya.