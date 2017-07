La biblioteca Sant Agustí de la Seu obre el servei de lectura a la piscina municipal

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell i la biblioteca Sant Agustí de la capital alturgellenca van posar en marxa ahir el servei de Bibliopiscina a la piscina municipal.

El servei permet als usuaris de les instal·lacions agafar llibres, còmics, contes i revistes d'un catàleg que inclou oferta per a tots els públics, segons ha argumentat el mateix consistori. La Bibliopiscina estarà activa de dilluns a divendres entre les cinc i les set de la tarda fins al dia 31 d'agost.

Segons han explicat els responsables de la biblioteca, el servei «prestarà als banyistes novel·les curtes adreçades als adults, però també còmics, llibres per a nenes i nenes, revistes, jocs de taula, entre d'altres; els usuaris s'hauran d'apuntar per usar el servei de préstec, és a dir, per endur-se els llibres o revistes a la tovallola».

Al voltant del servei, s'organitzaran tallers al voltant del món dels contes i sobre temàtiques que aniran canviant, que es dedicaran als dinosaures, al món dels pirates, del superheroi o a l'espai.