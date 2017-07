Les excavacions al Castellot de Bolvir aprofundiran en l'estudi de la fase romana

La campanya d'enguany al jaciment iberoromà del Castellot de Bolvir aprofundirà en l'estudi de la fase romana del jaciment tot obrint un nou àmbit d'excavacions. Aquesta nova zona d'investigació se centrarà en un espai de grans edificis al costat de la muralla que estaven identificats, però que encara no s'havien excavat. Un dels directors de l'excavació, Joan Oller, ha afirmat que "ens permetrà avançar en l'estudi no només de l'urbanisme en la fase romana sinó també el coneixement de com vivien els romans en el poblat del Castellot". En aquest sentit, Oller ha senyalat que "el període romà republicà és molt interessant en el jaciment, però per ara és el més desconegut". La campanya d'excavacions al Castellot durarà tot el mes de juliol, amb una setmana dedicada només als professionals, i les altres tres setmanes hi treballaran estudiants. Aquest any un total de 53 universitaris de Catalunya i de la resta de l'Estat passaran pel jaciment.

La campanya de treballs que durarà tot el mes de juliol, a més d'obrir nous àmbits, continuarà excavant els elements que ja es van començar en l'anterior edició. Així els arqueòlegs segueixen excavant la muralla medieval de la qual s'han descobert 20 metres més del seu perímetre. Oller apunta que "sembla que la muralla seguiria tot el perímetre del poblat, és molt interessant per entendre l'estructura del poblat en època medieval".

A més enguany se segueix excavant el camp de sitges, un espai on segons els investigadors, "dóna moltes dades d'època romana i ibèrica en l'àmbit socioeconòmic". I es segueix amb l'excavació de la fortificació del poblat en època romana on l'any passat es van trobar dues torres. Oller ha assegurat que "hi estem identificant estructures i edificis per conèixer l'urbanisme del període romà republicà que ens és molt desconegut".

Les restes del poblat iberoromà del Castellot van ser descobertes pels arqueòlegs Oriol Olesti i Oriol Mercadal l'any 1992. Va ser, però, a partir de l'any 2006 quan s'hi va començar a treballar gràcies a la voluntat de l'ajuntament de Bolvir. L'excavació es du a terme amb subvenció de la Generalitat, l'Ajuntament, i la Universitat Autònoma que hi desenvolupa un campus d'arqueologia on es treballa amb els estudiants del grau d'arqueologia.