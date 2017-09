L'Institut d'Estudis Ceretans desapareixerà si no troba una junta nova

L´Institut d´Estudis Ceretans desapareixerà el mes que ve si no hi ha ningú que el vulgui presidir. Així ho ha anunciat l´actual president i pràcticament únic gestor, Tomàs Torrent, a l´hora d´iniciar una campanya per trobar relleus. Torrent ha posat com a límit el final de novembre per convocar una assemblea de socis per votar una nova junta amb qui s´hi vulgui postular o liquidar l´entitat. L´Institut d´Estudis Ceretans, creat el 1978, és una entitat clau en el manteniment de la identitat cerdana transfronterera.

Torrent ha explicat que en els últims tres anys s´ha anat quedant sol com a responsable i motor de l´entitat i, a pesar de comptar amb un grup d´uns cinc col·laboradors, ha arribat l´hora que no pot renunciar més al seu temps, per la qual cosa ha decidit buscar un relleu. L´IEC té uns 120 socis que paguen una cuota anual d´uns 20 euros. Torrent ha avançat que «la idea és fer una assemblea extraordinària a final de novembre per fer caixa o faixa, per bé que també es podria arribar a una opció intermitja com ara la suspensió d´activitats mantenint l´entitat... però el que ens cal és gent implicada que permeti mantenir-la amb dignitat».

La junta sortint encapçalada per Torrent ha enviat una carta als socis en la que argumenta que «cal que existeixi una entitat com l´IEC, No només per tot el que fa i, sobretot, per tot el que ha fet, sinó per com ho ha fet o ho ha volgut fer, per la seva filosofia, per la seva forma d´entendre la societat i la comarca. Creiem que cal el coneixement del nostre entorn o del nostre passat per a la millora de les persones i la societat... Creiem que la Cerdanya és una realitat geogràfica i natural, històrica i cultural, i que per això cal conèixer i difondre aquest patrimoni comú i enfortir les relacions econòmiques, culturals i humanes comarcals. Som hereus de la bonhomia i de l´altruisme dels nostres antecessors i estem convençuts que aquests valors i la independència i llibertat de pensament i acció que han caracteritzat a l´IEC són necessaris a la Cerdanya».

La desaparició de l´Institut d´Estudis Ceretans podria comportar la supressió d´actes o activitats històriques a la vall com ara el premi Cerdà de l´Any, la Diada de Cerdanya que uneix anualment municipis i entitats dels dos costats de la frontera, el Congrés Internacional d´Arqueologia de Puigcerdà o la jornada de commemoració del Tractat dels Pirineus.