La Seu dissenya un pla d'activitats esportives de 24 disciplines

El Servei Municipal d'Esports de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha obert aquesta setmana el termini de presentació de les inscripcions telemàtiques per poder participar en alguna de les 24 activitats físiques que proposen les escoles esportives municipals per a aquest nou curs 2017-2018. Segons ha informat el mateix consistori, les inscripcions en línia es podran fer des del web de l'Ajuntament, www.laseu.cat, fins al diumenge 24 d'aquest mes de setembre. A partir de l'endemà s'hauran de fer de manera presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC). El termini s'allargarà fins que hi hagi places disponibles. Les 24 propostes esportives que ha preparat el consistori s'adrecen tant al públic infantil com a la gent gran, i també al públic juvenil i adult, segons han explicat els seus responsables. Així, pel que fa a les activitats esportives per als nens, el programa ofereix escacs, taekwondo, karate, i tennis taula. També hi ha grups per a nens i joves a les activitats de tennis, pàdel, i teles acrobàtiques. Per a les persones grans, el programa preveu de forma exclusiva tallers de ioga, gimnàstica de manteniment i aiguagim.