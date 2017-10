El turisme a les comarques de Lleida creix el 6,5% a l'estiu i torna als valors precrisi

El sector turístic a les terres de Lleida manté la seva línia a l'alça. Segons ha avançat el Patronat de Turisme de la Diputació, les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida han tancat la temporada d'estiu 2017 amb un creixement del 6,5 % en pernoctacions respecte a l'estiu de l'any passat. Aquestes xifres, que encara són provisionals en espera del resultat de l'INE del mes de setembre, situen l'estiu del 2017 per sobre de les xifres obtingudes els anys 2006 i 2007, considerats els millors abans del període de la crisi econòmica. D'altra banda, el comportament turístic d'aquest estiu es manté per cinquè any consecutiu a l'alça. Igualment, les activitats de turisme actiu han tingut un bon comportament. Si bé caldrà esperar al final de la temporada, els responsables del sector esperen poder cobrir les expectatives de l'inici de campanya d'incrementar el 7 %, aproximadament, el nombre d'activitats contractades amb relació a l'any 2016. El millor comportament l'ha tingut el sector del càmping, que ha vist incrementar el 15,5 % el nombre de pernoctacions i el 7 % el nombre de viatgers amb relació a l'any passat. Per la seva banda, els hotels han crescut el 7% en el nombre de viatgers i per sobre del 4 % en pernoctacions.