La Seu celebra la setmana de la Festa de la Gent Gran amb actes i excursions

La Seu d'Urgell celebra aquesta setmana la Festa de la Gent Gran amb actes que s'allargaran fins diumenge. La festa es va obrir dilluns a les onze del matí amb una trobada de germanor dels usuaris de les residències Llar de Sant Josep i de la Fundació Sant Hospital per visitar el Museu Diocesà d'Urgell. A les dues del migdia van prendre part en un dinar de germanor, que va incloure una actuació musical. Com a novetat d'aquest any, i enllaçant amb el lema de la festa, que és «Gent gran, esperit jove», s'ha enregistrat un vídeo intergeneracional expressament per a l'ocasió on intervenen persones grans i gent jove de la Seu d'Urgell, segons ha explicat l'Ajuntament. El vídeo ja es pot veure a YouTube. El programa preveu una excursió a la vall de Núria.