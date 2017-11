La Seu analitza els protocols per aplicar el dret dels pacients a morir dignament

L'Ajuntament de la Seu vol adquirir eines per analitzar el dret dels pacients a una mort digna. Tant és així que la regidora del grup municipal d'ERC de l'Ajuntament Berta Vidal ha participat, en representació del consistori urgellenc, en una taula rodona que ha tingut lloc a Barcelona sobre el Dret a Morir Dignament (DMD). Vidal hi ha participat amb altres representants de ciutats catalanes que ja han aprovat mocions o han fet declaracions institucionals de suport al DMD, com ara Barcelona, Figueres, Lleida i Sant Cugat del Vallès a Catalunya, i de l'Estat espanyol com Guadalajara i Salamanca.

Segons fonts de l'Ajuntament, els ponents d'aquesta taula rodona, organitzada per l'Associació Dret a Morir Dignament, han exposat com havien elaborat la seva moció i han posat en relleu els punts d'acord de cadascun dels documents. També han explicat les mesures ja implementades o que es preveuen portar a terme.