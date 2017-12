Un alumne de la Seu il·lustra la felicitació de Nadal de la federació de golf

Els aficionats al golf del país han rebut aquest any una felicitació de Nadal amb un dibuix fet per un alumne de l'escola Albert Vives de la Seu d'Urgell. Marcel Gómez, de cinquè, ha estat el guanyador del concurs que organitza la Federació Catalana de Golf dins del certamen de Postals Nadalenques Golf a les Escoles. El dibuix, que il·lustra un Pare Noel jugant al golf en un entorn de cases i natura, va ser el que va rebre més adhesions a través dels murs a les xarxes socials de la federació. L'alumne guanyador obtindrà un curs de formació en aquest esport. Al concurs s'han adherit dos centres de les comarques de l'Alt Urgell i la Cerdanya: la mateixa escola Albert Vives de la Seu i l'escola Vedruna de Puigcerdà. Els dos centres han competit amb els alumnes de nou centres educatius més de la resta del país. La majoria dels centres hi participen amb l'objectiu de fomentar un esport que poden practicar perquè tenen un camp de golf a tocar, com és el cas de la Cerdanya i l'Alt Urgell.