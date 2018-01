L'estació del Port del Comte inicia la setmana amb gruixos que arriben als 120 centímetres

El Port del Comte ha començat la setmana amb gruixos que van de 80 centímetres a més d'un metre. Després de la nevada de la nit de diumenge a dilluns, que va afegir entre 45 i 70cm de neu tova, membres de l'estació d'esquí del Solsonès van informar que el Port es troba en un «estat esplèndid». De les 37 pistes totals, n'hi ha 25 d'obertes, 7 més que a principis de la setmana passada.

Es tracta d'un total de 33,40 quilòmetres esquiables, 10 km més que diumenge. «Hem pogut obrir totes les pistes de Prat Donadó, el Sucre i la Bòfia», afirmen fonts de l'estació, que el dia de Reis, per les altes temperatures, tenia 13 pistes i 15 km esquiables espera del front de diumenge.



Grup FGC

Per a la majoria d'estacions del grup dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha estat un Nadal positiu, ja que hi ha hagut 98.650 visitants a La Molina, 24.423 a Vall de Núria, 27.287 a Port Ainé, 14.269 a Espot i 7.684 a Vallter 2000. Es tracta d'un total de 172.313 visitants, una xifra molt similar a la registrada l'any 2016, en què la temporada va ser excepcional i les grans nevades van portar 173.706 persones a la Cerdanya, el Ripollès i el Pallars Sobirà.



El moment de les estacions

La Molina ha rebut per Nadal (des del 23 de desembre fins a aquest diumenge 7 de gener) 98.650 visitants, el que representa un augment del 17,44% respecte al Nadal passat, en què va rebre 84.000 visitants. Les previsions per als propers dies, en aquesta estació i a la resta, són molt favorables, ja que les nevades, la constant feina dels tècnics de pistes afavoriran l'obertura del màxim nombre de pistes i remuntadors. A més a més, s'anuncien noves precipitacions per dimecres i dijous.

El moviment turístic no s'ha centrat només a la neu. FGC també ha crescut el 5% en usuaris al cremallera de Montserrat.