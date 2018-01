Una «app» feta per alumnes de la Seu d'Urgell permet identificar una quinzena d'ocells

La quarantena d'alumnes que cursen 3r d'ESO a l'Institut La Valira de la Seu d'Urgell han creat una aplicació per a dispositius mòbils que ajuda a identificar una quinzena d'ocells que tenen el seu hàbitat a la capital alturgellenca. Tot plegat, és el resultat d'un projecte interdisciplinari del centre en què hi han estat treballant durant deu dies, abans de les vacances nadalenques, i del qual n'ha sorgit 'Flying', disponible pels usuaris del sistema operatiu Android. La intenció és donar a conèixer l'existència d'aquesta 'app' entre els veïns i veïnes de la ciutat i demanar a l'oficina de turisme que la divulgui també entre els visitants. A més, també s'està pensant en la possibilitat de continuar-la desenvolupant i poder-hi incorporar, entre d'altres, un sistema de geolocalització.

L'entorn del riu Valira, al seu pas per la Seu d'Urgell, és un bon lloc per a poder observar els ocells. A simple vista i amb l'ajuda de la nova aplicació 'Flying' es pot arribar a identificar-ne una quinzena dels més característics que hi ha a la capital alturgellenca. Tot plegat, és fruit de la tasca que han dut a terme una quarantena d'alumnes de 3r d'ESO de l'Institut La Valira en el marc d'un projecte desenvolupat pel centre, a través del qual han après a programar, dissenyar i omplir de contingut una 'app', disponible a Play Store per 0,99€. L'objectiu de la seva creació, segons ha explicat el professor de tecnologia, Marc Llovera, era que els adolescents treballessin d'una forma "integrada i multidisciplinar", més pròpia de l'entorn de l'empresa i diferent del sistema habitual a l'aula.

Durant els deu dies de durada del projecte, els estudiants han desenvolupat una aplicació que està disponible en quatre idiomes i que inclou les fitxes descriptives d'una quinzena d'aus, com ara la cuereta blanca o el blauet. A més, totes elles van acompanyades d'una il·lustració dibuixada per ells mateixos. Tot plegat, ho han fet a través de la plataforma 'App inventor' i, un cop ja publicada, es plantegen actualitzar-la per afegir-hi un sistema de geolocalització que indiqui on es poden trobar les diverses espècies d'ocells. Abans, però, volen presentar-la a l'oficina de turisme per a què els ajudi a difondre-la entre els visitants de la ciutat, així com continuar promocionant-la entre els propis veïns i veïnes.

Llovera ha explicat que l'equip docent de l'institut s'ha quedat sorprès amb el resultat del projecte i "el potencial de l'alumnat" i ha valorat positivament el sistema de treball emprat per dur-la a terme, que ha implicat a tot el curs. "La vida no va per assignatures", ha dit, referint-se a que gràcies a l'adopció d'un sistema d'organització similar al d'una petita empresa, s'han pogut treballar diverses competències bàsiques del currículum de forma transversal, com ara les de comunicació, informàtica, del medi natural i social, les arts o, fins i tot, les d'autonomia personal. De fet, els estudiants es van dividir aquells dies en equips de redacció, gravació, il·lustració, edició de vídeo i programació, en funció de les seves motivacions.

Una de les alumnes que va treballar en la creació de les fitxes descriptives dels ocells que hi apareixen a l'aplicació, Georgina Domenjó, considera una bona experiència el fet de "canviar les classes habituals per posar-se a la pells dels empresaris". Mentre, Pedro Afonso Da Silva, que va assumir part de les tasques de programació, reconeix que el procés de creació va ser, fins i tot, més complicat del que es pensava. "Sabia que era difícil però no tant", ha remarcat. Per la seva banda, Iu Ribó va formar part de l'equip d'il·lustració i ha explicat que els dibuixos que es poden veure a 'Flying' han estat creats a partir de fotografies que han recopilat de diverses fonts.

El treball desenvolupat pels alumnes de l'Institut La Valira es presentarà als Premis Eco de la Fundació Educativa Endesa. A més, també servirà per recaptar diners -a través de les descàrregues de l'app- per al viatge de final de curs de l'any vinent, quan facin 4t d'ESO.