Puigcerdà renova la Festa del Trinxat amb més sofisticació gastronòmica

L'Ajuntament de Puigcerdà ha volgut donar un nou impuls a la Festa del Trinxat, i juntament amb l'associació professional Cuina Pirinenca, ha anunciat per a la pròxima edició de la gala un nou menú amb tocs de gastronomia sofisticada. Així, els cuiners de la Cerdanya prepararan un nou acompanyament per al trinxat, que continuarà sent l'element central de la festa, que deixa enrere els plats tradicionals com ara la vedella amb bolets, que durant molts anys ha estat el plat fort de l'àpat.

Els principals professionals dels fogons de la Cerdanya han preparat un menú gastronòmic en què es podrà degustar: caneló trufat de rostit de vedella ecològica, royale de foie amb poma de muntanya, bacallà amb pinyons i fruita seca i, de postres, milfulls de nata i gerds ofert pels pastissers de Puigcerdà.

Amb aquest rumb gastronòmic, l'Ajuntament vol repetir l'èxit de la Festa del Trinxat de l'any passat, en què es van acostar als mil comensals. El tiquet per a la gala, que es farà el dia 24 de febrer, es manté en els 27,50 euros, un preu que consolida l'augment de l'any passat. Al llarg de la vetllada es faran diversos espectacles d'entreteniment que es tancaran amb un ball a càrrec del grup Stress Band.



Trinxat tot el mes



Una de les novetats de la 23a edició de la Festa del Trinxat serà la promoció que en faran el mes de febrer els establiments de restauració de Puigcerdà que des de fa anys protagonitzen la ruta del Pintxo Pote. Els vespres dels dijous de febrer els bars de la vila oferiran un tast de trinxat d'elaboració pròpia per anar fent boca.