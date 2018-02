L'Hospital augmenta del 18% al 23% en un any els pacients de l'Alta Cerdanya

L´Hospital de Cerdanya continua avançant en els seu principal propòsit: incrementar el percentatge de pacients de l´Alta Cerdanya i el Capcir a fi efecte que l´ativitat mèdica reflecteixi com a mínim la participació econòmica del 40% que hi aporta l´estat francès. En la primera valoració del balanç d´activitat del 2017, la direcció de l´hospital ha anunciat que el percentatge d´altes de pacients francòfons ha assolit el 23,4%, la qual cosa suposa un augment de 4,8 punts respecte el 18,6% del 2016. El repte de la direcció continua sent fer creixer aquests percentatges en tots els àmbits de l´hospital.

Durant l´any 2017, l´Hospital de Cerdanya va registrar 2.097 altes d´hospitalització, la qual cosa suposa també un augment de 90 pacients respecte l´exercici anterior. Des del centre també han destacat que un dels àmbits que ha crescut més l´activitat és el de l´àrea quirúrgica, que, amb 1.040 operacions, va registrar durant el 2017 un increment del 14,5%. En aquest segment de l´acció mèdica també ha pujat el número de pacients francòfons, passant del 14,3% del 2016 al 22,5% del 2017, és a dir 8,2 punts.