El PSC de la Seu insta l'Ajuntament a reclamar els ajuts per a la llar d'infants

El grup municipal de Compromís X la Seu ha reclamat a l'Ajuntament, governat pel PDECat, que demani a la Generalitat el deute que al seu parer hi té contret per la gestió de la llar d'infants. Sobre la base de la recent resolució del Tribunal Superior de Justícia que ha sentenciat la Generalitat per no haver pagat als municipis el que pertocava per conveni sobre aquest concepte, el grup de l'oposició municipal ha demanat a l'equip de govern que «insti el Govern de la Generalitat de Catalu-nya que, d'acord amb l'escrit de la sentència del TSJC, també retorni el deute contret i pendent d'abonar per la gestió del servei de les llars d'infants del nostre municipi». El grup que lidera Òscar Ordeig ha remarcat que «Compromís X la Seu no pot fer altra cosa que lamentar com s'ha tractat aquest tema per part de l'equip de govern de PDeCAT, liderat per Batalla i Fierro, on en cap moment s'han posat al costat de les escoles bressol reclamant els diners a la Generalitat».