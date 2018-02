El sector agroalimentari del Pirineu analitza com aconseguir finançament

La Cooperativa Cadí de la Seu acull dilluns una jornada sobre finançament del sector agroalimentari al Pirineu. L'activitat l'organitza l'Ateneu Cooperatiu de l'Alt Pirineu i l'Aran a fi efecte de donar eines de supervivència econòmica als actors dels sectors agraris i alimentaris de la serralada. Així, segons ha explicat el Consell Comarcal de l'Alt Urgell, la jornada té com a objectius prioritaris dotar el sector agroalimentari de l'Alt Pirineu i Aran dels coneixements necessaris sobre finançament, posar en contacte els principals agents relacionats amb el sector i compartir una visita-experiència on poder extrapolar informació per aplicar-la a la pròpia empresa. La jornada s'obrirà amb l'exposició de diversos exemples pràctics de finançament d'associacions i empreses agroalimentàries pirinenques, entre les quals ja han confirmat la seva assistència l'Associació Menja't l'Alt Urgell i l'Associació Agroalimentària de la Cerdanya.