Bombers alerta que qui vagi a la muntanya ho faci amb la màxima seguretat

Els Bombers de la Generalitat han demanat extremar les precaucions per evitar accidents a la muntanya durant la Setmana Santa, període en què es produeix un augment de la mobilitat en el medi natural i cada any es registra un increment de rescats, han informat en un comunicat. Un advertiment que arriba davant la imminència d'una setmana en la qual hi haurà molta gent que anirà al medi natural, però també en una temporada de més neu a alta muntanya, sobretot després que aquesta setmana dues persones hagin mort i una altra hagi resultat ferida molt greu en una allau a la vall de Conagles, a la Vall d'Aran.

Els responsables de la direcció general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament han insistit en la necessitat de seguir mesures de seguretat perquè «amb planificació, preparació i precaució» es poden evitar accidents.

El 2017 es van registrar 33 serveis en tan sols quatre dies: des de divendres sant fins dilluns de Pasqua es van realitzar 24 rescats a la muntanya, vuit cerques i un rescat fluvial, mentre que el 2016 es van registrar 35 serveis.

Els responsables dels rescats demanen atenció especial en el cas d'esports d'hivern davant l'últim increment de nevades, que pot condicionar l'activitat, i recomana, per a qualsevol activitat en el mitjà natural i la muntanya, informar-se de les condicions meteorològiques i el risc d'allaus.

També aconsellen planificar l'activitat i tenir en compte la seva durada, informar a algú del recor-regut i l'horari si es realitza en solitari, portar telèfon mòbil i material adequat –llum frontal per si es fa fosc i roba d'abric–, mantenir contacte amb la resta de participants en l'activitat i fixar punts de referència per orientar-se, beure aigua i menjar aliments energètics, i, si fa fred, no deixar de caminar.

En el cas d'accident, recomana mantenir la calma, trucar al telèfon d'emergències 112 i ser precisos: dir el lloc de l'accident, nombre de persones accidentades, la seva edat i estat de salut, i les condicions meteorològiques.

Abans de començar l'activitat, indiquen que els excursionistes o esquiadors han d'estar informats de les condicions meteorològiques i de la possible evolució del temps, així com del risc d'allaus. Totes aquestes informacions es poden trobar a l'espai web del Govern català. Es demana, igualment, que hi hagi una planificació de l'activitat i que es tingui molt en compte la seva possible durada. Si s'accedeix sol a zones de muntanya, es recomana que s'informi a algú de l'activitat que s'ha previst, del recorregut i de l'horari aproximat. Cal portar un telèfon mòbil, l'equipament i el material adequat a l'activitat que es vol fer, i ,davant la possibilitat que es faci fosc, és molt important dur un llum frontal led i roba d'abric.