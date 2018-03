Puigcerdà analitza l'ús dels vehicles elèctrics a la seva flota municipal

n Puigcerdà es beneficiarà d'un acord entre la Diputació de Girona, el Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient (CILMA) i l'empresa fabricant de vehicles Renault amb la incorporació de vehicles elèctrics a la flota municipal. Segons ha explicat l'Ajuntament, aquest acord s'emmarca dins de la iniciativa europea del Pacte d'Alcaldes que té com a objectiu reduir un 20% les emissions de CO2 de cara a l'any 2020.

Així, en el marc d'aquest acord s'ha cedit a l'Ajuntament de la capital cerdana durant el període de l'11 de gener al 5 de març una furgoneta elèctrica Kangoo Furgon. L'objectiu de la cessió és que els responsables de material del consistori coneguin les seves característiques i funcionament i, alhora, puguin estudiar la possibilitat d'incorporar un d'aquests cotxes elèctrics a la flota municipal. L'objectiu del projecte és «promoure la utilització de vehicles elèctrics com a millor solució per reduir les emissions de CO2 i contaminants, així com un mitjà de millora de l'eficiència energètica en el transport», segons han apuntat des de l'Ajuntament. Les actuals polítiques energètiques tenen com a objectius l'ús d'energies més netes, la promoció de l'estalvi i l'eficiència energètica i el foment de l'ocupació d'energies renovables. L'Ajuntament de Puigcerdà té també sobre la taula un projecte d'implantació del vehicle elèctric a la vila amb la instal·lació de punts de càrrega a l'entrada del nucli urbà i a la part alta per donar sortida a la creixent demanda.