La neu que queda a les cotes altes ajorna la temporada d'estiu a la Molina

La temporada de neu de rècord a les estacions d´esquí ha comportat de retruc una conseqüència inesperada: l´ajornament de l´inici de la temporada d´estiu a causa, precisament, de la persistència de congestes de neu a les cotes altes.

La Molina tenia previst encetar aquest dissabte, 2 de juny, la temporada d´estiu amb l´obertura del Bike Park i la celebració de la festa All for One. La gran presència de neu a les zones obagues ha fet insuficient la pujada de temperatures de les últimes setmanes, a part de la pluja persistent que cau a la Cerdanya pràcticament cada dia.

Els equips de manteniment de la Molina estan treballant per obrir els camins i senders que formen part dels itineraris del Bike Park però encara hi ha massa neu, segons han remarcat responsables de l´estació. Així, l´obertura de la temporada ciclista i la jornada festiva All for One es faran el dissabte 9 de juny.



Més de mig metre a l´abril

Els responsables de l´estació esperen que a partir de la segona setmana de juny el complex esportiu i d´oci pugui anar obrint totes les instal·lacions i serveis gràcies al procés accelerat del desgel.

La decisió de la Molina d´ajornar l´inici de la temporada d´estiu es fonamenta en les dades que recull mensualment el Servei Meteorològic (Meteocat), les quals apunten que el mes d´abril encara s´hi va acumular a l´observatori de Cadí Nord, a una altura de 2.143 metres, un gruix de neu nova de 63 centímetres. A falta de les dades de de maig, en què el Pirineu també ha viscut un episodi de nevades el dia 12 amb cinc centímetres a partir dels 1.200 metres, l´estadística del Metecat evidencia un hivern de gruixos de rècord.

A l´observatori del Cadí Nord, al refugi de Prat d´Aguiló, en una cota equiparable a les estacions d´esquí de la Molina i Masella, que es mouen entre els 1.500 i els 2.500 metres, els tècnics van recollir el mes de març un gruix màxim de 201 centímetres. El mes de febrer, el gruix màxim va ser de 166 centímetres i el del gener, de 1.016 centímetres. El desembre el gruix màxim mensual va ser de 17 centímetres, el dia 27. El novembre el Cadí no va acumular nevades però sí que ho va fer la zona del Malniu, amb un gruix màxim de 27 centímetres el dia 6.