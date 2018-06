Alp remodelarà i ampliarà l'antic teatre per fer-hi un espai d'activitats

L'Ajuntament d'Alp té sobre la taula un projecte per convertir l'edifici de l'antic teatre en un espai renovat per a entitats i activitats al centre del poble. El consistori prepara l'inici de la tramitació prèvia a les obres per refer l'actual edifici del teatre i unir-lo al del casino i així crear nous espais públics. El projecte té un pressupost de 300.000 euros.

Sobre aquesta intervenció, l'alcalde d'Alp, Ramon Moliner, ha explicat que «fa mols anys que no s'hi fa res i volem actualitzar-lo i posar-lo en valor per convertir-lo en un espai polivalent posat al dia». Les obres inclouran la connexió entre el teatre i el casino i la recuperació de sales com ara la que s'utilitzava per a la maquinària de les projeccions. També s'hi instal·larà un ascensor que faci més accessible la primera planta, que també serà d'ús públic. Actualment tan sols s'utilitza la planta baixa. Moliner ha argumentat que el consistori està redactant el projecte per poder començar les obres a final d'aquest any o a principi del 2019.

El projecte forma part d'un paquet de subvencions dels fons europeus Feder liderats pel Consell Comarcal amb actuacions a diversos municipis de la comarca. Aquest paquet de subvencions assolirà els 723.000 euros per pagar projectes en set municipis amb una inversió total d'1,6 milions d'euros fins el 2020. Els altres projectes són una part del Museu Cerdà de Puigcerdà, Cal Fanxico de Bolvir, que ja acull el nou ajuntament, la rectoria de Ger, cal Travesseres de Bellver i espais municipals d'Isòvol i Fontanals.