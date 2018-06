La CUP de la Seu vol un apartat al web municipal sobre l'estat de les mocions del ple

El grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de la Seu d'Urgell vol que l'Ajuntament es doti d'un mecanisme que controli el compliment de les mocions que aprova el ple. Tant és així que el grup ha presentat una moció per al pròxim ple, que se celebrarà aquest dilluns, en la qual «planteja habilitar un apartat al web municipal on apareguin totes les mocions aprovades pel ple. Aquest apartat es posarà en funcionament en el termini màxim d'un mes des de l'endemà de l'aprovació d'aquesta moció per part del ple municipal. Aquest apartat serà visible i fàcilment localitzable des de la pàgina principal del web corporatiu, mitjançant un baner o instrument similar», segons la proposta de la CUP. Igualment, els regidors cupaires plantegen l'aprovació d'un règim de gestió d'aquest apartat al portal municipal, així com uns terminis de compliment per part de l'equip de govern a fi i efecte que les mocions no quedin en un calaix i tothom ho pugui constatar.