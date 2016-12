Les 10 pitjors cançons de 2016, segons Time

Time Magazine ha desvetllat la seva llista amb les deu pitjors cançons de l'any 2016, amb Justin Timberlake i el seu 'Can't Stop The Feeling' obtenint el dubtós honor de liderar aquesta llista.

Segons la revista nord-americana, 'Can't Stop The Feeling', tema principal de la pel·lícula 'Trolls', és com un "cuc insípid, essencialment inevitable en qualsevol reunió social".

En la llista trobem també cançons de Britney Spears, Meghan Trainor per partida doble, Iggy Azalea, Lukas Graham... en fi, repassem la classificació i escoltem a la composició guanyadora. Tan dolenta és?

01. Justin Timberlake - 'Can't Stop The Feeling'



02. Meghan Trainor - 'Mom'



03. Iggy Azalea - 'Team'



04. Fall Out Boy & Missy Elliott - 'Ghostbusters (I'm Not Afraid)'



05. Machine Gun Kelly - 'Bad Things'



06. Mike Posner - 'I Took A Pill In Ibiza'



07. Gnash - 'I hate u, I love u'



08. Meghan Trainor - 'No'



09. Britney Spears - 'Private Show'



10. Lukas Graham - '7 Years'