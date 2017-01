El periodista de Regió7 Jordi Agut prendrà part en el festival literari Tiana Negra

El gènere negre viu un bon moment a Catalunya gràcies a autors consagrats i d'altres d'emergents que, amb la col·laboració d'algunes editorials, estan aconseguint fer-se un lloc en les preferències del públic. Una altra de les potes que suporten el pes de la literatura policíaca i de gènere al país són els festivals, com el Tiana Negre que se celebrarà per cinquè any a la localitat del Maresme, del 20 al 22 de gener.

El periodista de Regió7 Jordi Agut participarà en el certamen com a contertuli de la taula rodona El ball negre dels debutants, el dissabte 21 de gener a les 10 h. Autor de la novel·la L'últim defensa, en la qual explora el món de la cor-rupció i les apostes il·legals en el món del futbol, i que forma part d'una trilogia amb les màfies de l'esport com a motiu argumental, Agut, redactor d'Esports d'aquest diari, compartirà taula amb els escriptors David Marín, Elena Tor-res, Pop Negre i Raquel Gámez.

Els dos primers dies es realitzaran diverses activitats obertes al públic, amb nombrosos autors i editors, principalment a la Sala Albèniz del Casal de Tiana, i el diumenge dia 22 es durà a terme una ruta negra per Barcelona.