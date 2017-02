L'escola de música de Puig-reig posa el nom de Ramon Noguera a una de les seves aules

L'aula 9 de l'Escola Municipal de Música de Puig-reig ja porta el nom de Ramon Noguera, en homenatge a qui va ser el director de la Polifònica, professor de cant coral, orquestra i banda d'aquest centre i que va morir el 25 de febrer de l'any passat. En un acte celebrat dies enrere, Ma Rosa Riera, l'esposa de Noguera, va col·locar la placa en la classe on el músic impartia les lliçons. Durant la vetllada, es va celebrar un petit concert amb l'alumnat de cant coral i de l'orquestra, i es va projectar un audiovisual amb imatges fotogràfiques i de vídeo que van recordar la llarga trajectòria de Ramon Noguera a l'escola de la localitat.