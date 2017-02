The Chameleons segons la banda bagenca Watson

Watson interpretarà temes dels tres primers discos de The Chameleons arxiu particular

El grup bagenc de rock alternatiu Watson, format per Joan Prat (bateria), Valentí Holgado (guitar-ra), Josep Maria Font (veu), Ricard Pradell (guitarra) i Carles Blaya (baix) –que substitueix el fins ara baixista de la banda, Joan Puigcorbé Putxi)– oferirà dissabte a El Vermell un tribut a The Chameleons, banda nascuda a Middleton, al Regne Unit, el 1981. Formats en plena era postpunk, i creadors de denses atmosferes de guitarres propenses a la malenconia, The Chameleons van enregistrar en la primera meitat dels 80 tres discos que van deixar una gran empremta en els corrents del rock alternatiu posterior. L'únic membre original de la banda que es manté al grup actual és el cantant, baixista i ànima del grup, Mark Burgess.

Watson, integrada per músics d'antics grups de l'escena manresana dels 80 i 90 com La Guillotina, Otras Voces i Simulacro, oferirà un repertori de cançons dels tres primers discos de The Chameleons, amb cançons estendards de la banda com Dont'fall, Second skin, Perfume Garden, Tears i Swamp Thing.