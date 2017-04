El Museu de Berga exposa un quadre de Bertrana localitzat recentment

L'Ajuntament de Berga va tenir durant anys dues obres de Prudenci Bertrana sense saber-ho. La primera, que penjava al despatx d'alcaldia, es va identificar el 2015. Recentment, a les dependències municipals n'ha aparegut una altra. Ambdues s'exposen al Museu Comarcal de Berga fins al 25 d'abril per commemorar el 150è aniversari del pintor de Tordera.



El 1931, Prudenci Bertrana, autor de Josafat, i la seva filla Aurora van estiuejar a Berga i es van allotjar a la fonda Sant Antoni, des d'on va escriure les cròniques Impressions estivals per a La Veu de Catalunya. Aquell estiu, també va dur a terme una exposició per mostrar una trentena de pintures i, l'any següent, Bertrana va repetir l'experiència. Aleshores, va donar un dels quadres com a agraïment per la gran rebuda de la mostra. El quadre ha estat penjat en una de les parets del despatx d'alcaldia del consistori durant molts anys.



El juny del 2015, el museu va registrar el quadre en què es pot veure el paisatge dels voltants de Queralt, per formalitzar-ne la incorporació a la col·lecció permanent de l'equipament. Per fonts de l'època, el centre va descobrir l'existència d'un altre quadre de Bertrana regalat a la ciutat i d'un format superior a l'anterior. Posteriorment, va iniciar la cerca del quadre, que havia estat desaparegut i que va ser trobat en unes dependències municipals.



Seguint la línia que Bertrana va traçar en la seva producció literària, en ambdós quadres hi predominen el paisatge, els personatges rurals i els animals. Són dues pintures a l'oli sobre fusta. En la primera, l'autor hi va plasmar l'entorn de Queralt; i en la segona, descoberta recentment, mostra el paisatge de la riera de Metge amb vistes a Sant Pere de Madrona.



Per commemorar el 150è aniversari de Bertrana, el consistori cedirà les dues obres al Museu d'Art de Girona per a l'exposició Prudenci Bertrana. Dibuix i pintura, que es farà del maig a l'octubre. L'Ajuntament de Berga també durà a terme altres activitats que donarà a conèixer properament.