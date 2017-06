L'Escolania de Montserrat engega la seva gira pels EUA amb un concert a Nova Jersey

L'Escolania de Montserrat engega aquest dimecres al vespre la seva gira pels Estats Units amb un concert a Nova Jersey on actuarà al costat del cor local Children's Chorus of Sussex County, amb qui han fet un intercanvi musical. Els escolans, que van aterrar al continent americà el dilluns 26, ja han pogut fer visites culturals a Manhattan. Entre les ciutats que al llarg de dues setmanes acolliran les actuacions de l'Escolania s'hi troba Nova York, Washington, San Francisco i Los Angeles. De fet, es tracta de la gira més espectacular que ha fet mai el cor de nois. Una de les actuacions més esperades serà la participació al festival commemoratiu del centenari del naixement del president John F. Kennedy, el dia 3 de juliol.

L'Escolania va cantar per primer cop als Estats Units l'any 2014, però en aquella ocasió només va actuar a Nova York, Maryland i Nova Jersey. Ara, el cor de Montserrat farà una gira de dues setmanes per les dues costes americanes, l'Est i l'Oest. La gira és possible gràcies a la col·laboració d'entitats privades, empreses i particulars.

La primera actuació de pes de l'Escolania tindrà lloc el 29 de juny amb un concert a la Catedral de Saint Patrick de Nova York, mentre que el dia 30 el cor de nois participarà en una 'performance' al Metropolitan Museum of Art de Nova York. El 2 de juliol, l'Escolania serà a Washington, on al migdia té previst cantar en una missa a la Basílica Nacional dels EUA i al vespre tindrà lloc un concert compartit amb un altre cor a la Trinity Church.

El 3 de juliol tindrà lloc el gran concert dins el festival per commemorar el centenari del naixement del president John F. Kennedy, a la sala gran de The John F. Kennedy Center for the Performing Arts. En aquest festival, l'Escolania cantarà una peça en català, creada especialment per a l'ocasió pel compositor Bernat Vivancos, antic director musical de l´Escolania.

El 4 de juliol, l'Escolania assistirà a la tradicional desfilada del Dia Nacional dels EUA i al concert simfònic que té lloc davant el Capitoli de Washington. El 5 de juliol viatjarà de la Costa Est a la Costa Oest; concretament, a San Francisco, on l'endemà oferirà un concert compartit amb el Pacific Boychoir Academy, cor guanyador de dos premis Grammy. El 8 de juliol acabarà la gira a Los Angeles, amb un concert compartit amb Los Angeles Children's Chorus.