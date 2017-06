El manresà Joan Esculies exposa el retorn de Tarradellas fa 40 anys

La Diputació de Barcelona va estrenar ahir l'exposició «Tarradellas. La legitimitat d'una doble presidència», comissariada per l'historiador manresà Joan Esculies, que explica com es va constituir la legitimitat pel retorn de Josep Tarradellas ara fa 40 anys. La mostra analitza de quina manera es va posar en marxa la nova Generalitat i el llegat polític immediat que va suposar.

La mostra inclou cinc plafons retro il·luminats, un audiovisual, un collage, una vitrina i una cronologia. «A més d'explicar el retorn de Tarradellas, la idea és destacar la seva acció de govern i veure els símbols de la tornada aquell 23 d'octubre de 1977», va explicar Esculies. L'exposició es podrà visitar fins al 30 de novembre al vestíbul de Can Serra, seu de la Diputació al capdamunt de la Rambla de Catalunya de la Ciutat Comtal.

En el marc de la celebració dels 40 anys del retorn del president exiliat, la mostra inclou una cronologia sota el títol Dos anys i mig de doble presidència. El treball s'inicia amb el nomenament de Josep Tarradellas com a president de la Generalitat i de la Diputació el setembre-octubre de l1977 i acaba amb la convocatòria d'eleccions l'abril de 1980.

De fet, es posa de manifest que, per donar cobertura jurídica, orgànica, pressupostària i de funcionament a la presidència de la Generalitat, Tarradellas també va ser nomenat president de la Diputació de Barcelona. La cronologia destaca fites com la consecució de la Constitució del 1978 i de l'Estatut del 1979 i presenta les principals accions de govern a través de fotografies, cartells i documents. «El govern d'unitat va fer acció de govern en la mesura del que era possible. Es van aconseguir diverses transferències abans de l'aprovació de l'Estatut de Sau com ara el traspàs de la gestió de la llengua», va destacar Esculies.

Els plafons retro il·luminats de la mostra expliquen diferents capítols i aspectes rellevants de l'històric retorn del president. Així, l'àmbit «La presidència a l'exili» posa en antecedents el visitant i explica els precedents del retorn. «La construcció del retorn» descriu com es va gestar la tornada del president; «Acordar la legalitat» se centra en els pactes Súarez-Tarradellas i en el nomenament com a president de la Generalitat i de la Diputació; «La simbologia» analitza els detalls rellevants de la pressa de possessió; i «Els referents» aporta l'univers de referents i valors de Tarradellas. Esculies va destacar que el personatge es va envoltar de valors i referents com Macià, Prat de la Riba i De Gaulle.



Una figura de valor

Joan Esculies va assegurar que Tarradellas és una figura que «amb el temps guanyarà més valor». «La transició va ser un moment difícil d'abordar. Amb aquesta exposició calia reivindicar el paper important de la Diputació», va dir.

El comissari i expert en la figura del Tarradellas va definir l'expresident com un «home d'estat». «Segurament, avui a Madrid falta un personatge amb talla d'home d'estat. Cal més disposició a parlar i a rebaixar tensions a cada banda», va reflexionar Esculies. També va apuntar que de llavors a ara l'únic «paral·lelisme» que es pot fer és que «són temps de canvi».