Una proposta que neix en un moment d'auge del gènere

? «Fem una nova col·lecció de novel·la negra perquè el país la necessita», va sentenciar Sebastià Bennasar ahir a la presentació de Lo Marraco Negre. «Al 2005, hi havia només dos festivals del gènere a tot l'estat, la Semana Negra de Gijón i la BCNegra», va afegir: «Ara, el número ha pujat a 33, i 16 se celebren en territoris de parla catalana». Per tant, va concloure, «és lògic tenir més col·leccions». Cada any, segons l'editorial, és publicaran 5 títols en castellà i 5 en català, a més del Premi Ferran Canyameres.