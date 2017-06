El Casino es converteix en territori per a la màgia en l'inici del Congrés Nacional

El Centre Cultural del Casino de Manresa és, des d'ahir, territori màgic. L'Espai 7 permet veure una exposició d'objectes únics i de reproduccions de peces emblemàtiques del «pare de l'il·lusionisme modern», Robert-Houdin. Les originals, explicava ahir Xavier Tapias, un dels responsables que el 35è Congrés Nacional de Màgia se celebri a Manresa, les té «David Copperfield». Tapias, acompanyat de May Closa, presidenta del congrés; de Jordi Basomba, gerent del Kursaal; i de l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, inauguraven una exposició, El segle d'or de la màgia, i donaven la benvinguda als 600 congressistes que avui, a primera hora, comencen la tongada de concursos i conferències.

A la sala gran del Casino, l'activitat, ahir al vespre, no s'aturava. Allí s'han instal·lat els expositors de màgia (els dealers), que oferiran els seus trucs i els seus productes únicament als congressistes. Seran aproximadament una trentena, vinguts de l'estat espanyol, de Corea del Sud, d'Alemanya, dels Estats Units, de la Xina, de l'Argentina... i entre ells, el carismàtic Màgic Andreu. Però per satisfer ni que sigui mínimament les ganes i la curiositat dels aficionats a la màgia, al vestíbul que uneix les dues sales del Casino hi haurà expositors per al públic.

Avui, l'activitat oberta als espectadors començarà amb la gala inaugural, titulada Sabor a magia, que tindrà a l'escenari artistes com Raul Alegría, Katrin Weissensee, Gabor Vosteen, Sergi Buka, Sr. Pérez i el bagenc Quim Moya. Serà a les 21 h, a la Sala Gran del Kursaal, i la presentarà Imanol Ituiño. El preu és de 10 euros i ahir, a última hora, únicament quedaven les darreres fileres de l'amfiteatre.