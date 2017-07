L'excavació a les Guixeres de Súria treu una tomba medieval fora de la sagrera

La 13a edició de la Campanya d'Excavacions Arqueològiques de les Guixeres, a Súria, ha conclòs amb la descoberta d'una tomba medieval fora de la sagrera de l'antiga església com a principal novetat. Una trentena de voluntaris, entre adults i alumnes de l'Institut Mig Món, han pres part en l'edició d'enguany dels treballs que es realitzen cada estiu a l'Espai Patrimonial de les Guixeres.

La tomba que ha sortit a la llum contenia en el moment de ser desenterrada les restes d'una persona i va ser localitzada dins del perímetre d'una de les construccions adjacents a l'antiga església. La troballa obre nous interrogants al voltant del jaciment medieval surienc i en confirma el seu interès, ja que el conjunt arqueològic preserva el rastre d'un antic poblament humà que va donar lloc a la Súria actual.

Segons l'arqueòloga Cristina Belmonte, codirectora del projecte juntament amb Roser Arcos, «encara hi ha molta feina per fer, però van prenent forma les hipòtesis inicials sobre la importància del nucli medieval de les Guixeres, fins i tot a Catalunya». L'especialista va remarcar que, per aquest motiu, la recuperació de l'Espai Patrimonial de les Guixeres s'ha de veure com «un projecte global de poble».

La tretzena edició de la campanya arqueològica ha servit per avançar en la delimitació de les restes de l'església de Sant Pere del Puig i de la torre del Puig de Sant Pere. Així mateix, durant els treballs que han tingut lloc en els dar-rers dies s'han pogut localitzar restes de ceràmica.

La regidora de Cultura del consistori surienc, Montserrat Juncadella, va apuntar que els treballs de recerca que es duen a terme a les Guixeres permeten recuperar «un nou trosset de la història de Súria». La campanya és una iniciativa de l'àrea de Cultura de l'Ajuntament i de l'Institut Mig-Món, amb l'autorització del Servei d'Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat. Juntament amb l'interès arqueològic dels treballs que es fan a les Guixeres, també és destacable la vocació pedagògica, ja que les excavacions impliquen els alumnes de l'Institut Mig-Món, tal com va destacar la directora, Maria Rovira.