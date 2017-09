«Grease» sap transportar Navarcles als 50

Nit d'estrena. Al final de la funció tothom vol felicitar els protagonistes de la nit, fer-s'hi fotos. Cares de satisfacció i d'il·lusió. Són alumnes de l'escola Manresa Teatre Musical (MTM), però en aquells moments són les estrelles de la nit. Molta emoció a l'ambient dissabte a la nit a l'auditori Agustí Soler i Mas de Navarcles, en la primera de les dues funcions que s'han pogut veure aquest cap de setmana del popular musical Grease, protagonitzat per una seixantena d'alumnes de MTM.

El muntatge, que pràcticament va esgotar localitats, es divideix en dues parts d'una hora de durada cadascuna en què el públic viu moments emotius, divertits i fa un salt en el temps per traslladar-se fins a la dècada dels 50. És quan transcorre l'arxiconeguda història d'aquest musical que explica les peripècies d'un grup d'adolescents el seu últim any d'institut. Una comèdia romàntica que a Navarcles van encapçalar Jan Buxaderas (Danny) i Sívia Nieto i Gina Gonfaus (Sandy), que van brillar amb les seves interpretacions. Com la resta de l'elenc. Era la feina d'un curs i van superar de llarg la nota de tall.

Grease és el sisè espectacle de MTM i un muntatge en el qual destaca molt una acurada posada en escena, amb una escenografia molt versàtil que permet recrear espais com un bar, una pista de ball o un taller mecànic, tenint com a única base unes grades de quatre esglaons amb uns plafons que s'intercanvien. Tot plegat combinat amb elements d'attrezzo com el clàssic Ford de Luxe, que apareix a escena com un vell utilitari i es converteix quasi per art de màgia en un cotxe de curses. Els nombrosos canvis de vestuari, les múltiples perruques, el maquillatge i les coreografies configuren un Grease d'alçada.