La mostra se suma a la que ja es va fer l'abril del 2015 a la biblioteca com a primer homenatge

L'exposició inaugurada ahir a l'Espai 7 del Casino no és la primera que es fa a partir de l'arxiu de Jaume Pons. L'abril del 2015, mesos després de la desaparició del col·leccionista manresà –que va morir el 23 de novembre del 2014 a l'edat de 81 anys–, la família i la Biblioteca del Casino ja van impulsar una primera mostra d'homenatge, amb el títol Jaume Pons i Agulló. Una vida entre imatges. Montserrat Caus, comissària de l'exposició actual, ja va fer en aquell moment una tria de 150 fotografies antigues de Manresa, des de final del segle XIX, que es van acompanyar de pergamins i producció bibliogràfica, així com d'alguns dels premis i reconeixements rebuts per Pons i un recull de material que havia elaborat per a diferents entitats i publicacions de la ciutat. La mostra, que es va poder veure durant quatre setmanes, es va situar a l'entrada de la biblioteca i a les sales adjacents.

Abans, el 28 de novembre del 2014, al divulgador se li va atorgar el premi Regió7 de Comunicació a títol pòstum, dins dels premis Lacetània, en un primer acte de reconeixement a la memòria gràfica i a la tasca d'un farmacèutic d'ofici enamorat del patrimoni.