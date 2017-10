Els Carlins també acollirà espectacles professionals dels Països Catalans

La sala Els Carlins acollirà durant els quatre dies de la fira Mediterrània una autèntica «marató» de teatre, segons destaca Josep Soler, responsable de l'equipament. A més de la mostra de teatre amateur, entre dijous i divendres hi ha programades les funcions de tres obres de la Xarxa Alcover. Aquest off mostrarà una selecció d'un total de quatre obres professionals que es presenten en el marc d'aquest circuit teatral en català que uneix les Illes Balears, Catalunya, Andorra, la Franja de Ponent i el País Valencià. Es podran veure dos espectacles per a públic familiar: Hannah dels tres Països, d'Iguana Teatre (dijous, 9.30 i 11); i Renard o El llibre de les bèsties, de Teatre Obligatori (divendres, 9.30 i 15.30 h). I també Ventura, obra sobre l'atzar de Cristina Clemente, de MeriYanes Produccions i David Planes (divendres, 20 i 23 h). A més, en l' off hi tindrà cabuda un muntatge de dansa de carrer, Mulïer, de Cia. Maduixa, a la plaça Major (divendres, 18.30 h).