A la recerca de l'essència del cant de la Sibil·la

Feia un any que la cantautora mallorquina Joana Gomila (Manacor, 1982) donava voltes al seu nou projecte artístic, basat en una idea: treballar la Sibil·la, un tipus de cant tradicional original de Mallorca que es canta durant la nit de Nadal i que, des del seu origen -a principi de l'Edat Mitjana- acumula segles d'història. Amb lletres apocalíptiques, que parlen del judici final, aquest cant antic -interpretat per veus blanques- suposa un repte majúscul per a Gomila. Per això, enguany la mallorquina ha convertit la fira Mediterrània en un «punt de partida», i ha impulsat un laboratori de creació conjunta de més de 8 hores que ahir, durant tot el dia, va omplir la sala polivalent del Kursaal amb tallers, xerrades i improvisacions obertes al públic.



«El cant de la Sibil·la és un àmbit musical tan extens que m'era molt difícil transmetre tots els pensaments que tenia a partir del que havia anat llegint. Vaig pensar que la millor manera de fer-ho era crear un pòsit comú des d'on treballar. Sempre he tingut un vincle molt fort amb les arts escèniques: m'agrada buscar vincles i sinergies entre disciplines i punts de vista, i he convidat tothom que jo creia que podia tenir ganes de ser-hi. Confio que d'aquí en pot sortir alguna cosa», explicava la protagonista, que ja va ser a la Mediterrània l'any passat amb la presentació del disc Folk Souvenir. «És com si haguéssim quedat per parlar del projecte i fer un assaig, però el fet que fos obert a tothom que hi tingués interès ho ha fet més transversal», resumia Gomila.

Més enllà de la música



Per a Gomila, les sibil·les van més enllà de les cançons com a tals: «És un cant que ve de molts segles enrere, i hi ha una gran implicació des del punt de vista de la tradició. És un símbol per a Mallorca», assegura. «A mi m'interessa molt aprofundir en la part social, mística i màgica del ritual. A casa meva, com en la majoria de famílies, jo recordo cantar música tradicional: a Mallorca està força normalitzada». Segons la cantautora, que ve del món del jazz, es tracta de buscar «un altre punt de vista» per dotar de sentit i «honestedat» aquest tipus de cants.