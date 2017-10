El segon cop que Purtí i l'orquestra actuen en el cicle

?Tot i que és un espectacle per a tots els públics, «Desconcerto», com ja va fer «Concerto a tempo d'umore», s'inclou en la programació per a Gent Gran que programa el Kursaal i que té el suport econòmic de l'Obra Social La Caixa que permet que els més grans de 65 anys puguin accedir a les entrades al preu de 6 euros (per a la resta d'espectadors, 18). Una col·laboració que continuarà el proper semestre amb tres espectacles el 2018.