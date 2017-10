Neix a Manresa un nou projecte cultural per treballar el pensament filosòfic, científic i artístic

La capital del Bages ha impulsat un nou projecte adreçat a ser un espai de reflexió i diàleg entorn al pensament filosòfic, científic i artístic. Sota el títol de Cosmògraf, la iniciativa, que tindrà lloc del 27 d'octubre al 14 de desembre, proposa una quinzena d'activitats culturals. Entre les quals, hi ha xerrades, exposicions, presentacions de llibres i tertúlies. La primera edició del projecte reflexionarà sobre el posthumanisme i plantejarà com serà l´ésser humà del segle XXI. Per a la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Manresa, Anna Crespo, aquest projecte és la continuació d'una iniciativa engegada fa quatre anys amb els Pessics de Saviesa i que ara es vol potenciar afegint la participació d'altres entitats de la ciutat que treballen en la mateixa línia de pensament.

El projecte pretén trencar el binomi ciències i lletres perquè, segons consideren els seus impulsors, el coneixement de la realitat és global i comporta plantejaments tècnics, científics, però també ètics, morals filosòfics i artístics. La voluntat és no ometre cap punt de vista per enriquir la mirada crítica, innovadora i transformadora.

El professor de filosofia, Xavier Valls, un dels impulsors del projecte, ha posat en valor una programació variada i transversal que neix de l´experiència "molt positiva" dels anys de Pessics de Saviesa i amb aportacions de d'altres entitats. Per a Valls, "en el seu dia va ser un repte treure de les aules la filosofia i sobreviure amb un mitjana prou considerable de persones assistents". El representant dels Professors de Filosofia ha volgut subratllar la qualitat i l'interès de les propostes de la programació, tant pel seu contingut com pels noms propis que hi participen. Així mateix ha ressaltat la voluntat d´obrir les iniciatives amb els instituts de la ciutat.



COSMÒGRAF 2017



REPENSANT L´HUMÀ DEL SEGLE XXI

Fins al 29 d´octubre

Immersos en les dades

Adaptació de l´exposició "Big Bang Data" del CCCB

Centre Cultural el Casino – Sala d´exposicions

(Pg. Pere III, 27)

Horari: De dimarts a diumenge i festius de 18 a 21 h. Dilluns no festiu, tancat.

"Immersos en les dades" explora l´emergència de la base de dades com a marc de pensament cultural i polític i els efectes de la dadificació del món, un procés tan determinant al segle XXI com ho va ser l´electrificació al segle XIX.

Organitza: Centre Cultural el Casino, Ajuntament de Manresa, Diputació de Barcelona i CCCB.

Divendres 27 d´octubre a les 19 h

POST-HUMANS, TRANS-HUMANS O A-HUMANS? LA RE-ARTICULACIÓ DE LA CONDICIÓ HUMANA A TRAVÉS DE LES TECNOLOGIES

A càrrec de Laura Benítez, doctora en filosofia per la UAB, amb una tesi sobre la relació entre pràctiques artístiques i biotecnologies

Centre Cultural el Casino – Sala d´actes

(Pg. Pere III, 27)

Aquesta xerrada proposa una introducció als debats contemporanis sobre la condició humana a través de les pràctiques artístiques que treballen amb les tecnologies. Com ens afecten les tecnologies? Podem pensar futurs possibles per canviar el present a través d´aquestes propostes?

Organitza: Cercle Artístic de Manresa i Centre Cultural el Casino.

Divendres 3 de novembre a les 20 h

EN EL NOM DEL PARE: COGNOMS I CROMOSOMA Y

A càrrec de Francesc Calafell, Institut de Biologia Evolutiva (CSIC-UPF), Barcelona

Centre Cultural el Casino – Sala d´actes

(Pg. Pere III, 27)

El cognom s´hereta majoritàriament per via paterna; en el nostre genoma, el cromosoma Y ho fa exclusivament per aquesta via. De la mateix manera que no tots els cognoms són iguals, no tots els cromosomes Y són iguals. Diferents tipus de variacions en el cromosoma Y tenen diferents velocitats de canvi, cosa que fa que puguem identificar des d´avantpassats molt remots fins a grups d´homes que han de tenir un avantpassat comú fa poques generacions. Per tant, posant de costat l´herència cultural del cognom i l´herència genètica del cromosoma Y, podrem aprendre força sobre alguns cognoms particulars, però, sobretot, sobre el sistema de cognoms. Algunes preguntes que intentarem respondre durant la xerrada són:

* Per què hi ha alguns cognoms molt freqüents i molts d´altres no ho són tant? Hi ha alguna raó especial per a l´èxit d´alguns cognoms?

* Es diu d´alguns cognoms que són àrabs o jueus; venien realment del nord d´Àfrica o de l´Orient Mitjà els seus fundadors? Són alemanys els Alemany, o danesos els Danés, o gascons els Guasch?

* Evidentment, alguns nens reben el seu cognom d´un home i el seu cromosoma Y d´un altre: són els casos d´adopcions, de falses paternitats, o de transmissió del cognom de la mare. Amb quina freqüència es donen aquests fenòmens?

* Imaginem l´escenari d´un crim. Hi trobem una mostra biològica que podria ser del criminal: podríem, amb una anàlisi genètica, predir-ne el cognom?

Organitza: Agrupació Astronòmica de Manresa i CentreCultural el Casino.

Dimarts 14 de novembre a les 19 h

CLUB DE LECTURA FILOSÒFIC

SOBRE EL LLIBRE ÀNGELS I ROBOTS DE JORDI PIGEM

AMB MERCÈ GARCIA I ÀNGELS COTS

Biblioteca del Casino – Sala Taller

(Pg. Pere III, 35)

Per a Jordi Pigem, la societat hipertecnològica i consumista tendeix a ocultar un tret fonamental de la naturalesa humana: la nostra incompletesa.

Aquesta societat no porta, òbviament, a la salvació o a l´alliberament. No hi porta perquè no hi ha mai un lloc d´arribada amb prou tecnologia i consum per no necessitar-ne més. No hi porta, tot i que un dels aspectes més seductors de la publicitat és la seva promesa de plenitud i, implícitament, de salvació.

Sembla que la consciència de la gravetat dels reptes que afronta la humanitat era més gran fa uns anys que no pas avui. I no és que aquests reptes siguin menors, la majoria s´han agreujat i se n´hi han afegit d´altres. Però sembla que en comptes de créixer en consciència i responsabilitat, hem crescut en distraccions.

Organitza: Grup de Professors de Filosofia de la Catalunya Central, Biblioteca del Casino i Centre Cultural el Casino.

Dijous 16 de novembre a les 20 h

ELS AVANTATGES BIOLÒGICS I SOCIALS DE LA MORT

A càrrec de David Jou, catedràtic de Física de la Matèria Condensada de la Universitat Autònoma de Barcelona

CentreCultural el Casino – Sala d´actes

(Pg. Pere III, 27)

Evolutivament, en les espècies pluricel·lulars, resulta més avantatjós dedicar energia a la reproducció que no pas a la conservació del propi cos. Això renova contínuament les energies de l´espècie i la possibilitat de dur a noves espècies. Socialment, la successió de les generacions, en lloc del manteniment indefinit d´una generació, és avantatjós per al conjunt de la humanitat. De tota manera, la vida en general té límits temporals a la terra, i en el conjunt de l´univers.

Tenir present la mort estimula a una profunditat i intensitat més gran de la vida.

Organitza: Grup de Professors de Filosofia de la Catalunya Central i Centre Cultural el Casino.

Divendres 17 de novembre a les 20 h

QUÈ EN SABEM, DEL NOSTRE GENOMA?

A càrrec de David Comas, investigador de la Unitat de Biologia Evolutiva del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la UPF

Centre Cultural el Casino – Sala d´actes

(Pg. Pere III, 27)

Des de fa mes d´una dècada disposem de la seqüència del nostre genoma. Però, què és un genoma? Quina informació porta? Quines són les diferències entre dos genomes humans? Com canviarà el nostre genoma en el futur? Aquestes són qüestions que s´han abordat en els darrers anys i que permeten entendre la diversitat de la vida, de les espècies i dels individus dins les poblacions. Entendre el genoma ens ajudarà a aplicar aquest coneixement al camp de la salut i de la vida.

Organitza: Agrupació Astronòmica de Manresa i Centre Cultural el Casino.

Dimarts 21 de novembre a les 20 h

CAFÈ FILOSÒFIC

Tertúlia moderada per Mercè Garcia i Àngels Cots

Espai Rubiralta

Muralla de Sant Francesc, 14

Tertúlia que girarà a l´entorn del transhumanisme i el posthumanisme. Estarà moderada per Mercè Garcia i Àngels Cots, professores de filosofia i coordinadores del Club de Lectura de Filosofia de la Biblioteca del Casino de Manresa.

Organitza: Grup de Professors de Filosofia de la Catalunya Centrali Centre Cultural el Casino.

Hi col·labora: Espai Rubiralta.

Dimecres 22 de novembre a les 12.30 h

GATTACA

Projecció cinematogràfica

Auditori Plana de l´Om

Plana de l´Om, 6

Projecció exclusiva per a instituts.

La pel·lícula presenta una visió pròpia d´una distòpia, d´un món on és possible la selecció genètica extrema, de manera que els fills es veuen lliures de tares i malalties hereditàries. Això ocasiona que només els seleccionats puguin optar a determinats treballs.

Organitza: Cine Club Manresa, Grup de Professors de Filosofia de la Catalunya Central.

Dijous 22 a les 20 h

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "ENXARXATS", DE CARME TORRES (EDITORIAL MALES HERBES, 2017) I TERTÚLIA SOBRE LES POSSIBILITATS D´INTERNET

Amb Carme Torras, doctora en Informàtica, professora d´investigació a l´Institut de Robòtica (CSIC-UPC), membre de la Reial Acadèmia de les Ciències i escriptora; Ramon Mas, filòsof, escriptor i editor de l´editorial Males Herbes; i Anna Roca, llibretera de la Papasseit de Manresa i historiadora de l´art especialitzada en art i cultura digital.

Llibreria Papasseit

Barcelona, 25

Carme Torras ens planteja una novel·la d´anticipació ambientada en el nostre present, una història inquietant sobre les possibilitats d´Internet i sobre les responsabilitats i implicacions que comporta la nostra constant interacció dins la xarxa. Enxarxats és una de les primeres obres de ficció entorn dels problemes ètics que genera l´ús d´Internet.

Organitza: Llibreria Papasseit i Editorial Males Herbes.

Dijous 23 de novembre a les 20 h

COSSOS HÍBRIDS: DEL CONCEPTE POSTHUMANISTA A LA UTOPIA TRANSHUMANISTA

A càrrec de Josep Martí, antropòleg del Consell Superior d´Investigacions Científiques (IMF-CSIC) i professor col·laborador de la UOC.

CentreCultural el Casino – Sala d´actes

(Pg. Pere III, 27)

Mentre el posthumanisme ens convida a conceptualitzar els nostres cossos de manera diferent de com ho havíem fet fins ara, el transhumanisme promou la transformació de l´ésser humà de manera radical. Avui parlem del cíborg com el resultat de la combinació d´elements orgànics i cibernètics. Tot això fa que ens qüestionem on comença i on acaba l´ésser humà.

Organitza: Grup de Professors de Filosofia de la Catalunya Central, Institut Català d´Antropologia i Centre Cultural el Casino.

Divendres 24 de novembre a les 19 h

CAP A L´ILLA BALENA

Sistematúrgia

amb Marcel·lí Antúnez Roca

Centre Cultural el Casino – Sala d´actes

(Pg. Pere III, 27)

La presentació ens convida a fer un recorregut per l´obra individual i col·lectiva de Marcel·lí Antúnez, que en els darrers vint anys ha establert les claus, els programes i els dispositius de la seva metodologia dela Sistematúrgia(Dramatúrgia del sistema computacionals). Una dramatúrgia pròpia i híbrida d´humanisme i tecnologia.

Organitza: Cercle Artístic de Manresa i Centre Cultural el Casino.

Dimarts 28 de novembre a les 19 h

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "ELS MIL COLORS DE LA VIDA: LLUM I OMBRES DESCONCERTANTS DEL NOSTRE PRESENT", de Joaquim Sala Pujolràs

a càrrec de Joaquim Sala Pujolràs, filòsof i autor del llibre; Xavier Valls, professor de filosofia; i Jaume Huch, editor.

Llibreria Parcir

Guimerà, 74

Recorre els mil colors de la vida humana, amb transformacions accelerades, i, per això entra en escenaris i situacions surrealistes, virtuals, fictícies i kafkianes, per analitzar millor, entre contrastos, les entranyes dels signes del nostre temps. En definitiva, el surrealisme dels escenaris serveix a l´autor per tractar d´entendre la confusa realitat actual, distorsionada per la postveritat i amb un futur pintat tecnològicament de càlculs i algoritmes.

Organitza: Grup de Professors de Filosofia de la Catalunya Central, Edicions l´Albí i Llibreria Parcir.

Dimecres 29 de novembre a les 20 h

Pessics de vida amb Lluís Torner, físic, director de l´Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) i Premi Nacional de Recerca 2016, entrevistat per Abel Gallardo, periodista.

Centre Cultural el Casino – Sala d´actes

(Pg. Pere III, 27)

Els ICFOnians -de l´Institut de Ciències Fotòniques- són dones i homes a qui fascina l´exploració, buscar coses noves, solucionar problemes importants. Empenyen les fronteres del món quàntic, les energies netes i la nanomedecina. Vénen de més de 60 països i creuen que amb passió i alegria tothom pot millorar una miqueta el món.

Organitza: Demarcació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya i Centre Cultural el Casino.

Dijous 30 de novembre a les 20 h

PER QUÈ CERQUEM LA IMMORTALITAT?

A càrrec de Jordi Pigem, filòsof i escriptor

Centre Cultural el Casino – Sala d´actes

(Pg. Pere III, 27)

La por a la mort ens fa fugir de la vida, i avui aquesta fugida pren la forma d´utopies tecnològiques. Són versemblants? Tenen sentit? No hi ha maneres millors de respondre a aquesta por a la mort i a la finitud? I si tot plegat és molt més senzill, i més fascinant, del que ens prometen les fantasies tecnològiques.

Organitza: Grup de Professors de Filosofia de la Catalunya Central i Centre Cultural el Casino.

Dijous 14 de desembre a les 20 h

AVANÇA LA NEUROCIÈNCIA CAP EL CONTROL DE LA MENT HUMANA?

A càrrec d´Ignacio Morgado Bernal, catedràtic de Psicobiologia i director de l´Institut de Neurociències de la UAB

Centre Cultural el Casino – Sala d´actes

(Pg. Pere III, 27)

L´optogenètica, una tecnologia desenvolupada en els darrers deu anys, permet activar o desactivar voluntàriament en temps molt precisos les neurones que fan possible estats mentals particulars. Els seus resultats en la investigació amb rosegadors estan sorprenent els mateixos científics i el seu desenvolupament en el futur, potser no gaire llunyà, pot constituir un mètode revolucionari de control del cervell i la ment humana.

Organitza: Grup de Professors de Filosofia de la Catalunya Central i Centre Cultural el Casino.