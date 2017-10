«Priscilla», el muntage més monumental que ha passat pel Kursaal

500 vestits, 250 perruques, tocats i barrets i 150 parells de sabates; 40 artistes i 23 canvis d'escenari. Aquestes són algunes de les xifres que precedeixen la posada en escena del musical Priscilla, que arribarà la setmana que ve al Kursaal de Manresa i que es podrà veure en set funcions, de dijous a diumenge. Les entrades posades a la venda són 5.000, i fins ahir se n'havien venudes unes 2.800. La infraestructura necessària per al muntatge (amb un autobús totalment robotitzat que presideix l'escenari) arribarà a la capital del Bages en sis tràilers, dimarts que ve. El material ocuparà, literalment, tots els racons disponibles del teatre. Fins i tot, i de manera excepcional, la Sala Petita, que es transformarà en magatzem. Priscilla ja és el muntatge més monumental que haurà passat pel teatre manresà, com confirmen els tècnics i programadors de l'equipament manresà. El tron l'ocupava fa un any Cabaret; Priscilla, quant a envergadura, ja l'ha destronat.

Priscilla. Reina del desierto s'aturarà a Manresa en una gira que s'allargarà fins al 2018 després d'haver estat tres mesos al Tívoli de Barcelona, per on van passar 100.000 espectadors, que el van convertir en el musical amb més públic de la cartellera, competint amb La Cubana i Dagoll Dagom. De la gira catalana únicament es podrà veure a Manresa i, el febrer, a Sant Cugat. Amb llibret de Ste-phan Elliott i Allan Scott, Priscilla està basat en la pel·lícula australiana del 1994 Las aventuras de Priscilla, reina del desierto, dirigida per Elliott. La banda sonora del musical, que dirigeix Simon Phillips, inclou un repertori antològic dels èxits de la música disco dels anys noranta amb títols de Madonna, Cindy Lauper, Gloria Gaynor, Village People, Donna Summer...

L'argument narra les experiències de tres artistes drag que travessen el desert australià a bord de l'atrotinat autobús que dóna nom al musical. Armando Pita, a qui se'l va poder veure a Cabaret en el paper de mestre de cerimònies, torna a Manresa per interpretar la drag Bernadette.