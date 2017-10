Aspencat s'acomiada dels escenaris amb un concert dissabte a Razzmatazz

Els valencians Aspencat posaran punt final aquest dissabte a la sala Razzmatazz de Barcelona a la gira de comiat iniciada el passat 29 de setembre a Bilbao amb el títol 'La Història és nostra... per sempre!'. Després d'onze anys, cinc discos i més de 600 actuacions en directe el grup de Xaló (Marina Alta) dirà adéu als escenaris amb un concert especial a la capital catalana que ja compta amb totes les entrades venudes.

Els acompanyaran sobre l'escenari molts amics i amigues amb les quals la banda ha compartit escenaris, cançons i estudis de gravació al llarg de la seva trajectòria en una actuació amb la qual el grup vol "rememorar cada plaça i cada nit que hem encès junts durant tots aquests anys. Agafar-nos de la mà i brindar tots plegats per avui i per demà", segons que ha explicat el seu cantant Kiko Tur a través d'una nota de premsa.

Considerats un dels darrers exponents en actiu de la generació valenciana dels Obrint Pas i La Gossa Sorda, el grup va publicar la seva primera maqueta com Aspencat l'any 2006, prenent el seu nom d'un plat de verdures variades típic de la Marina Alta. La seva música sintetitza influència jamaicanes, amb gotes de llaüt i acordió per afegir una tonalitat mediterrània, amb un so propi i característic, sumat a la consciència crítica i l'inconformisme que sempre han mostrat les lletres.

Al llarg de la seva trajectòria, el grup ha estat un dels preferits pel públic català, però també l´espanyol, referent de la música dels Països Catalans que ha omplert de gom a gom els escenaris. La seva música han transcendit més enllà dels territoris catalano-parlant, a Galícia, Euskafi, Madrid, Castella, Cantabria, Andalusia, Portugal, França, Alemanya i, fins i tot, a Croàcia.

Han estat habituals en festivals com el de la Mercè, Festivern o Viñarock durant quatre anys consecutius, i nom habitual als cartells d'altres cites importants d'arreu de l'estat espanyol.

Des que varen publicar 'Tot és ara' (Halley Records), al setembre de 2015, han girat sense parar a un ritme vertiginós, assolint el passat setembre la xifra de 160 concerts en dos anys. Ara, segons que han informat, el cos els demana" parar i analitzar amb calma tot allò que la música els ha regalat" després d'haver aconseguit "veure acomplit el seu somni d'adolescents quan saltaven entre el públic dels concerts d'Obrint Pas i pel camí han fet molts bons amics, i han compartit escenari amb moltes de les millors bandes de l'escena".