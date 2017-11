El Mercat de Música Morta de Manresa tanca avui la seva primera edició

El Mercat de Música Morta de Manresa (MMMM) tanca la seva primera edició aquest dijous amb un taller de dol per adults, una marxa fúnebre amb el grup musical Tuna Tunyina & Tuna Tamaca, i una jam session on totes les persones que decideixin pujar a l'escenari podran fer sonar les cançons d'artistes difunts. A més, també hi haurà el sorteig d'un taüt.

El director del festival, Jordi Jet Serra, ha valorat "molt positivament" aquesta primera edició i ha avançat la voluntat de continuïtat del certamen. La iniciativa va néixer al voltant de la festivitat de Tots Sants amb la voluntat de normalitzar la mort. Els actes que tindran lloc aquest dijous s'haurien d'haver celebrat fa just una setmana, però es van suspendre després de l'empresonament de mig Govern.

La idea del Mercat de Música Morta de Manresa partia dels concerts de tribut a artistes difunts per reivindicar el seu llegat. A més, el certamen ha fet una aposta pel barri antic de la capital del Bages, i s'ha establert al mercat Puigmercadal, que es troba en ple procés de revitalització.

El director del certamen, Jordi Jet Serra, ha assegurat a l'ACN que l'assistència ha estat "molt bona" i l'esdeveniment ha assolit els seus objectius. De fet, segons ha recordat, el dia de Tots Sants van passar entre 1.000 i 1.200 persones pel mercat. Així doncs, Serra ha anunciat una segona edició de cara a l'any vinent.



Actes suspesos



Aquest dijous es reprenen els actes que s'haurien d'haver celebrat fa just una setmana, però que es van suspendre després de l'empresonament del vicepresident Oriol Junqueras i els consellers. Segons Serra, davant la possibilitat que aquest dijous puguin passar uns fets similars amb el possible empresonament de la Mesa del Parlament, aquest cop els actes no se suspendran, però avisa que "el cerca tasques es podria convertir en una manifestació reivindicativa".