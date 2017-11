La capitalitat cultural portarà una trentena d'activitats de nova creació a Manresa

Manresa escalfa motors per esdevenir, l'any que ve, Capital de la Cultura Catalana. La ciutat tindrà l'oportunitat de mostrar la important riquesa cultural i patrimonial que té i que enforteix el seu caràcter de capitalitat territorial de la Catalunya Central.

Amb una programació de més de 130 activitats, de les quals una trentena seran de collita pròpia i creades de manera específica per a l'ocasió. Aquestes 30 activitats s'han escollit entre la setantena que entitats i col·lectius van presentar com a proposta i s'intentarà que algunes tinguin continuïtat durant als propers anys. S'inclouran també al programa cicles i activitats que ja formen part del calendari cultural manresà.

La trentena de noves activitats es duran a terme a 40 espais diferents de la ciutat, i amb la implicació d'unes 50 entitats i associacions locals i comarcals. D'aquesta manera, Manresa vol esdevenir un veritable pont de cultures que reuneixi i combini les diverses disciplines artístiques que acull. El pressupost destinat al projecte ha estat de 75.000 euros aquest 2017, i el pressupost previst inicialment per al 2018 és de 400.000 euros.

Aquesta tarda s'ha dut a terme la presentació de l'avançament del programa, així com del Consell Assessor, del qual formen part una quinzena de persones del món cultural i associatiu de Manresa. A la presentació hi ha assistit l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i la regidora de Cultura i Joventut, Anna Crespo. En representació del Consell Assessor, ha intervingut Joan Morros, coordinador de El Galliner.

Per a l'alcalde, Valentí Junyent, és molt positiu que la capitalitat cultural "sigui molt participada i pluridisciplinar. Es tracta d'una oportunitat per posar de manifest la riquesa cultural i patr9iminial i la bona feina de les entitats de la nostra ciutat".

La regidora Anna Crespo ha detallat la trentena de propostes que s'han creat específicament per a l'ocasió, i ha remarcat també el fet que la capitalitat serà un aparador per mostra la riquesa de Manresa en matèria cultural. La regidora ha explicat que de les setanta propostes rebudes, s'ha hagut de prioritzar, amb un criteri que ha tingut en compte la voluntat d'atendre aquelles disciplines "que potser habitualment no tenen tanta presència, però en tot cas la voluntat ha estat confegir un ventall ampli i divers, amb manifestacions culturals de tota mena".

En nom del consell assessor, Joan Morros ha explicat la tasca d'aquest òrgan, que ha fixat els objectius concrets de la capitalitat en el cas de Manresa, i ha establert uns criteris en la tria de les propostes, tenint en compte, a banda de posar en valor disciplines amb escassa presència, aspectes com la qualitat, la innovació, la dinamització del Centre Històric, la possibilitat que puguin tenir continuïtat o la disponibilitat econòmica per dur-les a terme.



Avant programa d'activitats. Propostes



El programa, que començarà el 20 de gener i finalitzarà a meitats de juliol, engloba iniciatives de les arts escèniques, plàstiques i musicals, la cultura tradicional, història i patrimoni, lletres i pensament, audiovisuals, etc.

De les més de 70 iniciatives presentades per formar part de la programació s'han inclòs en l'avant programa activitats ben diverses, d'entre les quals destaquen:

-L'espectacle inaugural, que tindrà lloc el 20 de gener al teatre Kursaal, sota la direcció de Sergi Ots. Inclourà arts escèniques, cultural tradicional i popular, música, arts plàstiques i audiovisuals, etc., amb la participació d'entitats i artistes i creadors locals.

-Primer Festival de circ de Manresa. Espectacles, gales de circ i música, exposicions... Durarà tres dies i pretén promoure Manresa com a ciutat referent en el circ i les arts escèniques, així com dinamitzar zones del Centre Històric com a espais escènics.

-Batecs, Festival de Dansa de la Catalunya Central. És previst que el festival, Batecs converteixi la ciutat, durant un cap de setmana de primavera, en l'epicentre de la dansa de la Catalunya central. Des de la Plataforma de Professionals de la Dansa es presenta un conjunt d'actes a l'entorn d'aquesta disciplina.

-Festa del Riu, a la llera del Cardener, el mes de juny. Conjunt d'activitats artístiques i culturals per a totes les edats al parc del Cardener.

-"Tot va bé si acaba bé", de Pàrquing Shakespeare. La companyia, amb diversos components manresans, celebra la desena edició i proposaran l'estrena absoluta de "Tot va bé i acaba bé", la producció d'estiu de 2018, a Manresa

-Ponts de Llum. Dins el programa de les Festes de la Llum i de la nostra d'art efímer Jardins de Llum, es proposa ampliar les activitats uns dies abans. Hi haurà activitats en espais interiors com el Museu Comarcal o l'Anònima.

-Petits Ponts de Llum. Espectacle de llum i color a través de la dansa i la pintura, per a públic familiar.

-Recercat. Jornada de Cultura i Recerca Local dels Territoris de Parla Catalana, organitzada per l'Institut Ramon Muntaner.

-Xics'n'roll. Festival que inclou exhibició de formacions musicals infantils, grups musicals que adapten les seves presentacions per a públic infantil, i grups tribut que permetran conèixer als més menuts les formacions més importants de la història del rock.

-Manresa, ciutat d'art urbà. Projecte d'art urbà (pintura mural, grafiti). També gravats de grans formats i amb diverses tècniques, més enllà del dibuix i la pintura.

-Llum Manrusiònica. Proposta d'espectacle de videomapping a l'interior de la Seu de Manresa, una coreografia de 360 graus, absolutament innovadora.

-Trobades de cors, de pessebristes i d'entitats del Romànic a Catalunya.

-La memòria dels objectes. Exposició temporal que vol donar visibilitat a peces del fons del Museu de la Tècnica de Manresa i que emmarquen una visió de la societat de Manresa entre els anys 40 i 90 del segle passat.

-Macro Escape: Una sessió de "escape room" a la plaça Major de Manresa.

-Setmana del Llibre Infantil, per tal de donar a conèixer li promoure la lectura des de la primera infància.

-Commemmoració dels 40 anys del Congrés de Cultura Catalana

-200 anys de la Fàbrica dels Panyos. Activitats per donar a conèixer la fàbrica manresana, coincidint amb les Jornades Europees de Patrimoni 2018.

-Acte de cloenda, amb activitats de diverses disciplines, el 15 de desembre de 2018.



Connectar el passat i el present



El projecte Manresa 2018 vol connectar el passat, el present i el futur de la ciutat i que es converteixi en un pont d'unió per a tota la ciutadania al voltant de les arts. Par aquest motiu, i durant un any, la capital del Bages farà visible els seus actius culturals, tant dels sectors de les arts escèniques, plàstiques i musicals, com de la cultura tradicional i popular, la història i el patrimoni i la gastronomia.

Així, la capitalitat cultural catalana és una ocasió per ampliar la cultura a àmbits més innovadors i fer-la arribar a tot el conjunt de la ciutadania, a la vegada que també s'aposta per la continuïtat dels projectes impulsats durant el 2018. Aquest serà el punt departida d'un procés de dinamització i creixement que culminarà el 2022 amb la commemoració del 500 aniversari de l'estada a la ciutat de Sant Ignasi de Loiola.



Consell assessor



Un consell assessor ha estat l'encarregat d'escollir la programació i continuarà treballant en al llarg dels propers mesos per tal de fer un seguiment de la programació. És format pe5 15 agents culturals de la ciutat, a banda de representants de l'Ajuntament de Manresa

Anna Crespo, regidora de Cultura i Serafí Vallecillos, cap de secció de Cultura de l'Ajuntament de Manresa; Albert Tulleuda, gerent de Fira Manresa: Txus Aloy, gestora cultural; Josep Soler (Carlins); Roser Oduber (Taula d'Arts Visuals i CACiS, el Forn de la Calç); Alfons Rodríguez (Manrusionica); Dani Castellano (Casa de la Música); Jordi Jet Serra (músic), Ferran Montenegro (Tirallongues); Vicky Garcia (L'Antic); Laura Bataller (Escola Olga Roig); Joan Morros (El Galliner); i David Ibañez i Lídia Hinojo (Fira Mediterrània de Manresa