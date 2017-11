El Berguedà acull el rodatge de la nova sèrie d'Antonio Banderas sobre Pablo Picasso

El Berguedà ha tornat a ser escenari de pel·lícula. Ahir, dimarts, la zona del pont de Pedret va convertir-se en plató cinematogràfic. L'emblemàtic paratge berguedà va acollir una part del rodatge de la nova sèrie protagonitzada per l'actor Antonio Banderas, tot i que sense la presència del reconegut artista malagueny.

Els veïns que volien arribar fins a Pedret, ja sigui amb cotxe o a peu, no van poder fer-ho. A mig camí, un guàrdia de seguretat impedia que ningú pogués accedir-hi ja que des de primera hora s'havien iniciat els treballs de gravació d'una nova producció sobre la vida del pintor Pablo Picasso que està produint National Geographic per a la cadena Fox. Es tracta de la segona temporada de la sèrie Genius, que fa un repàs de la vida de diferents personalitats. La primera entrega va estar protagonitzada per Albert Einstein, i aquesta segona recordarà la vida de Picasso, encarnat per Banderas.

L'equip de rodatge va fer parada al Berguedà després d'haver estat fent gravacions en diversos punts del territori com Barcelona, Màlaga o Sitges. A partir d'avui, l'activitat continuarà en altres ciutats d'Europa.