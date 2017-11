El berguedà Josep Pons renova com a director musical del Liceu fins el 2022

La comissió executiva del Gran Teatre del Liceu ha aprovat la renovació per a quatre temporades addicionals del contracte del mestre puig-reigenc Josep Pons com a director musical, cosa que comporta que pugui quedar-se al càrrec fins a la temporada 2021-2022.

El contracte vigent, amb venciment per a la temporada 2017-2018, s'amplia ara amb l'objectiu de donar continuïtat al Pla Musical del Liceu, segons un comunicat fet públic avui. Pons ha agraït a la institució barcelonina "l'oportunitat de poder completar la feina que estem realitzant" i ha afegit que la seva labor al Liceu "no té un altre sentit que deixar com a llegat l'Orquestra i el Cor que desitgem per al nostre públic i el nostre país".

Josep Pons, que es va incorporar en el càrrec al setembre del 2012, ha estat ''encarregat de dissenyar i implementar el Pla Musical de millora de l'Orquestra Simfònica i el Cor, amb actuacions destacades a "Götterdämmerung" i "Benvenuto Cellini", sent avalat per crítica i públic.

D'altra banda, el Liceu "vol donar continuïtat a aquesta línia de millora de la seva Orquestra i del seu Cor, que sota la direcció de Conxita Garcia, nomenada a l'octubre del 2015, també recull bons resultats".

La renovació de Pons coincideix amb el Concert dels Drets Humans que protagonitzarà l'Orquestra Simfònica del Teatre en les Nacions Unides, el pròxim dia 9 de desembre, i amb el repte musical que suposa "Tristan und Isolde", que s'estrenarà el pròxim 28 de novembre, "un tour de force musical per a director i músics davant l'òpera més cambrística de Wagner".