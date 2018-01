the disaster artist

Estats Units, 2017. Comèdia. 98 minuts. Direcció: James Franco. Guió: Scott Neustadter i Michael H. Weber, basant-se en la història de Greg Sestero i Tom Bissell. Intèrprets: James Franco (Tommy Wiseau), Dave Franco (Greg Sestero), Seth Rogen (Sandy Schklair), Alison Brie (Amber), Ari Graynor (Juliette Danielle), Jacki Weaver (Carolyn Minnott), Josh Hutcherson (Philip Haldiman) i Zac Efron (Dan Janjigian). Pantalles: Bages Centre (Manresa).

Els llargmetratges que passen a la història del cinema són sovint creacions excelses, però també hi ha excepcions: hi ha títols pèssims que han assolit aquest privilegi per raons gairebé incomprensibles. Aquest és el cas de The Room, una producció nord-americana, impulsada, escrita, dirigida i interpretada per Tommy Wiseau. Es va estrenar el 2003 i va ser inicialment un fracàs estrepitós (artístic i comercial), però, finalment, aquesta tragèdia, convertida involuntàriament en una comèdia hilarant per l'ineptitud de l'autor, va esdevenir una pel·lícula de culte i es projecta en sessions golfa que respiren el mateix fenomen participatiu (i esbojarrat) que la mítica The Rocky Horror Picture Show.

The Disaster Artist, que va guanyar la darrera Conxa d'Or, a Donostia, reconstrueix l'accidentat i impossible rodatge de The Room, definida com «el Ciudadano Kane dels films dolents». James Franco, un creador polivalent i hiperactiu (escriptor, pintor, actor i realitzador), s'inspira clarament en Ed Wood (1994), el cim creatiu de Tim Burton, que retratava amb una simpatia confessa un cineasta desproveït de talent. I, així, la seva nova proposta darrere la càmera s'erigeix en una comèdia cinèfila, festiva i espurnejant que es revela com una reivindicació irònica i tendra de la passió d'un cineasta maldestre. El mateix Franco encarna amb convicció Wiseau en aquesta brillant i singular mostra de cinema dins del cinema, que regalima en cadascuna de les seves imatges un sarcasme amable. Una explosió de l'humor més engi-nyós i la confirmació de Franco com un creador personal, inquiet i respectable en el firmament de Hollywood.