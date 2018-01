L'hospital vol fer mostres d'art en tres espais del centre de forma continuada

La psicòloga Antònia Raich, cap de la Unitat de Participació i Mecenatge de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, va expressar a Regió7 la intenció del centre de promoure les exposicions als espais públics de forma continuada. Una iniciativa que es concretarà als amples vestíbuls de les plantes 0 i -1 «i en una àrea de l'edifici vell que és força gran», va apuntar.

«Treballem per obrir l'hospital a la gent i a la comunitat», va explicar Raich: «El volem humanitzar perquè som conscients que l'estat psíquic influeix en la salut dels malalts». Per aquest motiu, s'obriran tres espais a l'expressió creativa allà on es concentra el principal flux de trànsit d'usuaris del centre. «L'art té una funció terapèutica, juga un paper en la concepció de la salut com una forma global de benestar», va afegir.

L'Hospital de Sant Andreu acull des de fa un temps exposicions fotogràfiques de forma regular. Al mateix Sant Joan de Déu, aquesta darrera tardor s'hi van veure les obres pictòriques de Carmina Duran, que havia tingut un càncer de mama, i les fotografies d'Elena Guix que mostraven una visió diferent d'aquesta malaltia a través dels sentiments i les emocions de dones que l'han viscut. Un treball, aquest darrer, encarregat per l'Associació l'Olivera.

La programació expositiva de Sant Joan de Déu també vol donar la possibilitat als artistes de la Catalunya Central per donar a conèixer la seva obra a un públic ampli en un espai poc convencional però que visiten milers de persones. Alhora, es vol vincular el projecte a la solidaritat a través de la donació de peces que serveixin, a través del mètode de la subhasta, per sumar-se al mecenatges que emprèn Althaia, com ara un important centre oncològic.