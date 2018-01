La música com a eina per fer República

Elogi majúscul a la música en català i a la música gestada i cuinada al Bages. La sala Stroika de Manresa va fer ple absolut dissabte al vespre en el concert Ballem per la República i la llibertat dels presos polítics, que va tenir un cartell de luxe amb Gossos, Sherpah i Strombers. Cada grup va oferir la seva millor versió i va condensar en 45 minuts el seu millor repertori, i van entonar els seus temes més coneguts pel gran públic.

L'acte, organitzat pel Comitè de Defensa de la República (CDR) de Manresa i de la Catalunya Central, també va tenir la presència de la Tuna Tumaca i dels Bastoners d'Artés, i va aconseguir recaptar uns 7.500 euros que aniran a parar a la caixa de resistència per ajudar els presos i poder fer front a les futures multes.

El motiu del concert era clar: «vam protegir les urnes, i vam proclamar la República. Ara toca defensar-la», destacava el presentador de l'acte, el polític d'ERC, Jordi Pesarrodona. Alba Puig, filla del conseller Lluís Puig exiliat a Brussel·les, va pujar a l'escenari i va remarcar: «quan ens donen cops de porra i engarjolen els nostres polítics, nosaltres responem amb música i cultura». I el públic va respondre. Gent de totes les edats, amb el llacet groc a la solapa o sense, no es van voler perdre una nit emotiva on el record de l'1 d'octubre va estar ben viu.

A les 10 de la nit, la sala ja presentava un bon aspecte. Alguns infants, que per primer cop trepitjaven Stroika, s'esmunyien entre la gent com si estiguessin en un laberint del Campi qui Jugui. «Heu vist que esteu en una discoteca i només teniu 8 anys?», diu una mare als seus fills. I el pare afegia rient «com us vegin els Mossos, ens denunciaran».

Els primers d'actuar van ser els Gossos, cap a 2/4 d'11, sempre al peu del canó quan se'ls demana que col·laborin en benefici d'alguna causa social. «Ningú mai hauria imaginat la situació dantesca que estem vivint. La República tirarà endavant. Hem de tenir esperança i no defallir», deia sobre l'escenari el cantant Natxo Tarrés. Els manresans van delectar els espectadors amb temes com Zenit, Voldria dir-te, i Un món de flors i violes. El gran moment d'èxtasi va arribar al final de la seva actuació amb la coneguda Corren.

Gossos va deixar el llistó alt, però Sherpah no va decebre. Els bagencs, que porten l'energia i l'alegria rumbera en el seu ADN musical, van cantar temes com com Cremes, De tan bo tonto, i Sa Caleta. Aquesta última cançó va generar un dels moments més íntims de la vetllada.

Sherpah va alçar la veu contra la violència, tant la «terrorista» com la perpetrada per «l'Estat espa-nyol». Els bagencs van executar un final de bolo vibrant. Es van engrandir sobre l'escenari i es van agradar quan van versionar amb força El vent de Raimon.

L'últim cartutx de la nit el va cremar Strombers. El cantant, Fer-ran Gallart, també es va sumar a les reivindicacions i va demanar un «país nou basat en l'amor i la cultura». Els bagencs, referents pels seus temes sobre les tradicions catalanes, van incendiar Stroika amb temes com Tabernari, Tocant el cel amb la mà, La nit de Sant Joan i El coche de Manolo, entre d'altres. El grup ha perdut vigor i un directe més atractiu, sobretot per la pèrdua d'un dels cantants, però els seus himnes resisteixen als canvis i al pas del temps.