Els Amics de les Arts donen el tret de sortida al Suite Festival al Liceu

Els Amics de les Arts han donat aquest dimarts el tret de sortida al Suite Festival 2018 en un concert al Liceu. El grup català ha interpretat alguns dels seus èxits com 'Jean-Luc', 'Les coses', 'Ja no ens passa' o 'Louisiana o els camps de cotó' en un concert que ha arrencat amb la cançó 'Monsieur Cousteau'. Ja fa gairebé un any de la publicació d''Un estrany poder, un àlbum marcat per la participació de Tony Doogan, productor de bandes com Belle & Sebastian, Mogway o Teenage Fan Club. El certamen Suite Festival també comptarà, entre d'altres, amb les actuacions de Norah Jones, Gregory Porter, Luz Casal i Love of Lesbian.

Un Liceu completament ple de públic s'ha omplert també del pop d'Els Amics de les Arts aquest dimarts, on el grup català ha repassat alguns dels seus grans èxits de discos anteriors amb temes de l'àlbum que va publicar l'any passat.

Després d'Els Amics de les Arts actuaran al certamen Gregory Porter, guanyador de diversos Grammy's i que a Barcelona posarà en escena el seu recent treball 'Nat King Cole & Me'. Vuit dies més tard, l'exmembre d'Spandau Ballet actuarà en el marc de la seva gira 'Tonight belongs to us' i el 5 d'abril serà el torn de Norah Jones, també reconeguda amb diversos Grammy's, que presentarà 'Day Breaks'.

Altres artistes que actuaran en el Suite Festival són Luz Casal, que començarà una gira mundial, el 7 d'abril seguida de Pablo López, que el 27 d'abril donarà a conèixer el seu tercer treball 'Camino, fuego, libertad", a la venda aquest mes de desembre. Tres dies més tard, Antonio José també oferirà un recital i clourà Love of Lesbian el 9 de juny.