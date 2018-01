ERC proposa que Berga sigui capital cultural del país el 2021

El grup municipal d'ERC ha proposat que Berga sigui la Capital Cultural Catalana l'any 2021. Dies després que Manresa hagi encetat la seva capitalitat, els republicans de Berga ahir van fer pública la seva proposta. Van explicar que el Govern de la CUP la veu de bons ulls. I anit tenien previst fer-la arribar a la resta de grups polítics que integren la corporació: PDeCAT, PSC i ICV a la comissió informativa municipal prèvia al proper ple de l'1 de febrer. Serà allà on els republicans faran la proposició formal amb l'objectiu que sigui aprovada per la sessió plenària. Esperen aconseguir que s'aprovi per unanimitat, segons van explicar els regidors republicans Jordi Pujals, Ermínia Altarriba i Dolors Tous.

Un cop el consistori hagi aprovat la proposta, serà el moment que la ciutat i el seu teixit associatiu s'hauran de conjurar per elaborar una proposta que haurà de posar l'accent en la cultura popular. En aquest sentit, la portaveu del grup, Ermínia Altarriba, va dir que Berga haurà de jugar la carta de la Patum «com a eix vertebrador per ensenyar la cultura popular mediterrània» i aprofitar aquesta fita per definir línies estratègiques culturals per a la ciutat que ajudin a materialitzar projectes com el centre d'interpretació de la cultura popular catalana, que havia plantejat ERC al seu dia quan governava la ciutat.

Els republicans han dit que haurà de ser Berga la que decideixi la programació que volen oferir, i que cada ciutat «hi posa el seu accent» i hi destina els diners que pot aconseguir.