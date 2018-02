La bandera de la Unió Catalanista és la joia de la gran exposició dels 125 anys de les Bases de Manresa

"Els fonaments del catalanisme polític. Les Bases de Manresa, 125 anys", l'exposició central de la commemoració dels 125 anys de les Bases, s'inaugurarà dilluns que ve, 12 de febrer, a la sala d'exposicions del Centre Cultural el Casino.

La mostra, impulsada per la comissió ciutadana del 125è aniversari de les Bases i l'Ajuntament de Manresa, ha estat produïda per la Diputació de Barcelona expressament en motiu de la celebració i es podrà visitar a Manresa fins al 2 d'abril. Posteriorment, es traslladarà a la sala d'exposicions de la seu central de la Diputació a la Rambla de Catalunya (Can Serra) des del 12 d'abril fins a mitjans de juliol.

L'exposició té com a objectiu explicar la significació de les Bases de Manresa, destacant especialment el context històric que envoltava l'Assemblea de la Unió Catalanista que es va fer a la capital del Bages els dies 25, 26 i 27 de març de 1892; i d'una manera molt especial la transcendència que aquella reunió i les seves conclusions recollides a les "Bases per a la Constitució Regional Catalana" van tenir per fonamentar una proposta política del catalanisme.



La bandera de la Unió Catalanista, la joia de l'exposició



La peça central i protagonista de la mostra és la bandera de la Unió Catalanista, una de les peces més excepcionals del patrimoni tèxtil modernista català que l'entitat va cedir al Museu de Montserrat i que ara lluirà amb tot el seu esplendor a Manresa i a Barcelona en motiu d'aquesta exposició.

La bandera és un magnífic domàs de seda de mides i colors espectaculars (4,05 x 2,40 m) de l'any 1903 que la converteix sens cap mena de dubte en la més gran de totes les banderes, penons i tot tipus d'estendards que representaven associacions, agrupacions, corals, cors i tota mena d'entitats a Catalunya a finals del segle XIX i fins ben entrat el XX.

L'ensenya de la Unió Catalanista va ser dissenyada pel gran artista modernista Alexandre de Riquer, que hi va col·locar a la part central una magnífica imatge de Sant Jordi, inspirada en el medalló de la façana gòtica de l'ajuntament de Barcelona i convertida a partir d'aleshores en un altre dels símbols del catalanisme.

Els germans Masriera, els grans orfebres del modernisme català, van dissenyar el coronament: una elegant peça de plata amb incrustacions d'esmalt i formes medievals

L'exposició explica també la singularitat de com es va crear la bandera a partir de la proposta que l'activista cultural i artista sabadellenca Agnès Armengol Altayó va fer el 1900 a la Unió Catalanista per impulsar una subscripció popular, que va permetre reunir els diners necessaris per fer realitat el projecte.

La mostra també ofereix documents històrics de la presència d'aquesta excepcional bandera en actes públics a Manresa, especialment coincidint amb la visita del president Francesc Macià el 7 de juny de 1931.

Manresa: les Bases, la Unió Catalanista i la bandera



L'exposició s'organitza en cinc àmbits i, a banda dels apartats dedicats a la bandera, a la Unió Catalanista, als símbols del catalanisme o a les Bases de Manresa, ofereix una àmplia visió de la Manresa del 1892: una ciutat central, pròspera, dinàmica, entre el litoral i la muntanya, centre de comunicacions, industrial i comercial, i en plena evolució cultural i associativa.

Entre els materials que es podran contemplar a la sala d'exposicions del Casino a partir de dilluns, a banda de l'excepcional bandera de la Unió Catalanista, hi ha fotografies, documents i exemplars de la premsa de l'època, procedents de diversos arxius, museus i centres de documentació del país, amb una especial incidència a les que estan directament relacionades amb Manresa.

La berguedana Rosa Serra, coordinadora de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació i membre de la Comissió del 125è aniversari de les Bases, és la comissària d'aquesta exposició que a partir del 12 d'abril es podrà contemplar a la seu central de la Diputació de Barcelona.