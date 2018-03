Descobrint el restaurant El Racó de Solsona

Parnàs és una muntanya grega consagrada a les muses. El llibret del cedé inclou una cita de l'alemany Goethe que diu que Parnàs li recorda la muntanya de Montserrat, ja que «permet establir-se de moltes maneres en diversos nivells; que cadascú hi vagi, ho provi i hi trobarà un lloc, sigui dalt dels cims o dins les esquerdes». Una cita escrita fa 200 anys que va descobrir l'editor i escriptor també solsoní Raül Garrigasait i que, per a Roger Mas, evidencia «la importància de Montserrat per la cultura germànica des de fa segles». Una demostració d'allò que «tenim tan a prop que no veiem».